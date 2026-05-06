Santa Fe

Cayó “Hamburguesita” y tratan de desarticular dos violentas bandas enfrentadas en Alto Verde

En las últimas semanas, se repitieron los ataques a balazos en el distrito costero de la capital provincial. El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia brindó nuevos detalles sobre el operativo desplegado en el lugar para recuperar la paz para los vecinos.