La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante una serie de allanamientos en la ciudad de Santa Fe en el marco de una causa por delitos de extrema gravedad, vinculados a episodios de violencia armada registrados en los últimos meses.
Allanamientos por violencia armada en Santa Fe: tres detenidos y secuestros clave
Los operativos se realizaron en barrio Jesuita y zonas cercanas, donde la PDI logró detener a tres sospechosos y secuestrar vehículos, celulares y droga en el marco de una causa por hechos graves.
Los procedimientos, coordinados por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, fueron ejecutados por efectivos del Departamento Operativo Región 1 – Sección Delitos Especiales, bajo las directivas de la fiscal Laura Urquiza, con intervención de la Fiscalía N.º 1.
En barrio Jesuita
Las medidas judiciales se concretaron en seis domicilios ubicados en barrio Jesuita y sectores aledaños, donde los investigadores lograron avances significativos para la causa en curso.
Como resultado de los allanamientos, tres personas fueron aprehendidas: dos jóvenes de 19 años y un hombre de 30, quienes quedaron a disposición de la Justicia para su identificación formal y eventual imputación.
Además, durante los procedimientos se secuestraron un automóvil y una motocicleta que contaban con pedido de secuestro activo, junto a cuatro teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes. También se incautaron unos 8 gramos de marihuana.
Hechos de alto impacto
La pesquisa se originó a partir de un hecho ocurrido a comienzos de año, cuando se denunciaron amenazas que derivaron en una persecución con disparos de arma de fuego, generando alarma en la zona.
A partir de allí, las tareas investigativas permitieron establecer posibles vínculos entre los involucrados y una organización criminal que operaría en el sector, presuntamente relacionada con distintos episodios de violencia armada.
Los detenidos quedaron alojados a disposición de la Fiscalía interviniente, mientras se profundizan las diligencias para determinar el grado de participación de cada uno y su eventual conexión con otros hechos delictivos.