Una mujer de 28 años fue imputada como autora del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, tras ser detenida en un allanamiento realizado en el barrio Reyes de la ciudad de San Justo.
Imputaron a una mujer que vendía cocaína en un búnker de la ciudad de San Justo
Tiene 28 años y fue detenida tras un allanamiento la noche previa al Día del Trabajador. Le atribuyeron la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación se apoyó en denuncias de testigos de identidad reservada.
En el procedimiento, llevado a cabo el pasado 30 de abril en una vivienda ubicada sobre calle San Martín al 1300, se secuestraron casi 40 gramos de cocaína —parte de ellos fraccionados en dosis listas para la venta— además de dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.
La investigación se originó a partir de tareas de análisis criminal y de dos denuncias clave realizadas por testigos de identidad reservada, fechadas el 1° y el 27 de abril, que advertían sobre la presunta comercialización de estupefacientes en ese domicilio.
La audiencia imputativa se realizó este lunes en los tribunales de Santa Fe y estuvo a cargo de la jueza Cecilia Labanca. La atribución delictiva fue formulada por la fiscal Daniela Montegrosso, del Ministerio Público de la Acusación, mientras que la defensa de la imputada fue asumida por el abogado Valentín Acuña, en representación del Ministerio Público de la Defensa.
Allanamiento y secuestros
El procedimiento fue concretado por personal de la Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia, en vísperas del feriado por el Día del Trabajador. La intervención estuvo a cargo del Departamento Operativo de Investigaciones de la Región I – Distrito San Justo, con colaboración de grupos tácticos de distintas unidades regionales.
Durante el allanamiento, los agentes hallaron 28,9 gramos de cocaína que la mujer llevaba ocultos entre sus prendas íntimas. A esa cantidad se sumaron otros 8,4 gramos de la misma sustancia que estaban fraccionados en envoltorios listos para su comercialización, además de recortes de nylon con vestigios de droga.
También se incautaron tres teléfonos celulares y una suma de 295.000 pesos en efectivo, elementos que, según la Fiscalía, resultan indicativos de la existencia de una actividad de venta minorista de estupefacientes.
Según informaron fuentes oficiales, tras su detención, la mujer fue trasladada a la Comisaría 1ª de la Unidad Regional XVI, donde quedó alojada a disposición de la Justicia.
Prórroga de la cautelar
Fuentes judiciales confirmaron que la imputada, identificada como María Celeste K. ya había sido detenida en una causa penal previa de características similares, en la que había sido beneficiada con medidas alternativas a la prisión preventiva.
Asimismo, desde el área de prensa de la PDI se indicó que la investigación se inscribe dentro de los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación en su Plan de Persecución Penal, orientado a desarticular puntos de venta de droga en barrios y zonas urbanas.
Las actuaciones guardan relación con un expediente iniciado años atrás en el que hay otros imputados que permanecen detenidos, lo que abre la posibilidad de que se trate de una estructura de comercialización barrial, con actores fungibles.
Por último, la fiscal solicitó una prórroga para el tratamiento de las medidas cautelares, por lo que la discusión sobre la eventual prisión preventiva fue postergada hasta el jueves 7 de mayo, en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial N° 1. Hasta entonces, la mujer continuará privada de su libertad.