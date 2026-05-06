Microtráfico de drogas

Imputaron a una mujer que vendía cocaína en un búnker de la ciudad de San Justo

Tiene 28 años y fue detenida tras un allanamiento la noche previa al Día del Trabajador. Le atribuyeron la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La investigación se apoyó en denuncias de testigos de identidad reservada.