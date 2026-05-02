La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante un operativo en la ciudad de Helvecia (cabecera del departamento Garay) en el marco de una causa por microtráfico de estupefacientes (Ley Nacional N.º 23.737).
Allanamientos por microtráfico en Helvecia terminaron con cuatro hombres arrestados
El operativo fue realizado por la Policía de Investigaciones, con apoyo de otras fuerzas. Durante las irrupciones, fueron secuestradas distintas cantidades de cocaína y marihuana, ente otros elementos de interés para la causa.
“La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal y se enmarca en los objetivos priorizados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en su Plan de Persecución Penal”, explicaron desde el organismo.
Los procedimientos fueron realizados por el Departamento Operativo de Investigaciones Región 1 – Distrito Garay, bajo la dirección de la fiscal María Rosario Haeffeli, con intervención de la Unidad Fiscal N.º 155 de Helvecia.
En total se concretaron cinco allanamientos en domicilios de la ciudad —cuatro de ellos ubicados sobre bulevar Gálvez y uno en calle Vélez Sarsfield—, además de un procedimiento en un local comercial en la intersección de Humberto I° y Dr. Romang. Asimismo, se realizó la requisa de un vehículo en la vía pública.
Resultado
Como resultado del operativo, fueron detenidos cuatro hombres mayores de edad, identificados por sus iniciales como E.E.Z. (28), N.J.A. (27), D.E.N. (20) y C.A.N. (40), quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Durante los procedimientos se logró el secuestro de 49,13 gramos de cocaína y 778,26 gramos de marihuana, además de elementos utilizados para el fraccionamiento y consumo, como balanzas de precisión, recortes de nylon y pipas.
Asimismo, se incautaron 11 teléfonos celulares, una notebook (programa Conectar Igualdad), dinero en efectivo por un total de $64.750, un automóvil Ford Fiesta y una motocicleta Honda Wave sin documentación.