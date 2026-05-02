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Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Cerca del Parque Garay

Le robó a vecinos que se estaban mudando

Ocurrió cerca del cruce de calles Gaboto y Crespo. La policía actuó con rapidez y logró recuperar los elementos que habían sido sutraídos.

La policía recuperó los artículos robados. Foto: El LitoralLa policía recuperó los artículos robados. Foto: El Litoral
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Este viernes 1° de Mayo una familia del barrio del Parque Garay de la ciudad de Santa Fe aprovechó el feriado para hacer una mudanza, pero con las idas y vueltas de los traslados un vecino aprovechó para quedarse con algunas de sus pertenencias.

Los damnificados cayeron en la cuenta de que faltaban varios elementos en un sector de pasillo. Inmediatamente sospecharon de alguien que vivía medianera de por medio.

Los reclamos al sospechoso fueron subiendo de tono y minutos más tarde sonaron los teléfonos de la Central de Emergencias 911.

El operador comisionó a una patrulla del Comando Radioeléctrico. Los uniformados llegaron y se encontraron con un hombre amenazante, con un objeto contundente en sus manos.

Preso

Fue una mujer la que les contó lo que acababa de suceder y los policías, con la autorización correspondiente, realizaron una requisa en el inmueble apuntado por las víctimas.

Allí, los agentes hallaron los artículos que habían sido robados, por lo que aprehendieron al morador, un hombre de 50 años.

Este sujeto fue trasladado hasta la Comisaría 2a, donde quedó alojado a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

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