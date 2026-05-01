La exnovia de Damián Strada, que permanece presa junto a otro hombre por el crimen ocurrido el septiembre pasado, buscará que se atente su situación procesal. Se trata de Lourdes Nahir Tacundo.
Caso Strada: revisarán la prisión en la que se encuentra la exnovia del joven asesinado
La defensa de Lourdes Tacundo, acusada como coautora del homicidio del empleado municipal de María Luisa, buscará morigerar la medida cautelar que cumple tras las rejas.
La Oficina de Gestión Judicial (OGJ) agendó la audiencia para el próximo 5 de mayo, a las 11 de la mañana, en la sala 2 de los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Este nuevo acto judicial tendrá como objetivo tratar el pedido de atenuación de la prisión preventiva que la joven viene cumpliendo desde los inicios de la investigación.
La audiencia se desarrollará ante el juez penal de primera instancia, Sebastián Szeifert, quien fuera el mismo magistrado que dispuso inicialmente la medida de máxima para la pareja acusada.
La defensa técnica de Tacundo, representada por las abogadas del Ministerio Público de la Defensa (MPD), insistirá en la posibilidad de aplicar medidas alternativas al encierro carcelario. En instancias previas, las defensoras habían argumentado que no existen riesgos procesales de fuga o de entorpecimiento probatorio que justifiquen la continuidad de la prisión en una unidad penitenciaria.
Entre las propuestas presentadas anteriormente, se barajó la posibilidad de una prisión domiciliaria, fundamentada principalmente en que la imputada tiene a su cargo a una hija menor de edad.
Cabe recordar que la situación de Tacundo y de su actual pareja, Alessandro Juan Gabriel Roberts, ya pasó por el tamiz de la Cámara de Apelaciones.
En aquel momento, la jueza de segunda instancia Martha Feijoó decidió confirmar la resolución de Szeifert, validando la postura del Ministerio Público de la Acusación (MPA) sobre la necesidad del encarcelamiento preventivo debido a la gravedad del hecho y la "altísima" pena en expectativa.
El pedido de una nueva audiencia representa un intento de la defensa por demostrar que las condiciones han cambiado o que es posible resguardar el proceso con medidas menos gravosas.
La imputación y la pena en expectativa
Lourdes Tacundo se encuentra imputada como coautora de "homicidio triplemente agravado". La calificación legal presentada por el fiscal Alejandro Benítez incluye los agravantes por el vínculo -dado que había mantenido una relación de pareja con la víctima-, por alevosía y por ser considerado un crimen criminis causa.
Según la tesis del MPA, el asesinato de Strada se cometió para ocultar un delito previo de extorsión y procurar la impunidad de los autores. La gravedad de estos cargos sitúa a la joven ante una posible condena a prisión perpetua, lo que constituye uno de los principales argumentos de la fiscalía y la querella para mantener la prisión preventiva.
El abogado Iván Carrión, que representa al padre de la víctima, Víctor Strada, manifestó en reiteradas ocasiones el temor de la familia ante una posible liberación de los imputados, asegurando que existen riesgos "altísimos" de que los acusados se den a la fuga antes de llegar al juicio oral.
Por su parte, la fiscalía sostiene que Tacundo intentó desviar la investigación desde el primer momento, aportando datos falsos durante la etapa de búsqueda de paradero de la víctima.
Extorsión, muerte y ocultamiento
La reconstrucción del caso realizada por los investigadores indica que los hechos comenzaron la noche del 14 de septiembre, cuando Strada salió de su domicilio en María Luisa a bordo de su motocicleta.
Según los registros de las cámaras de seguridad, Strada fue visto circulando con Tacundo y Roberts hacia una zona rural cercana a Laguna Paiva: se observó a los tres ingresando a un sector de monte y, tiempo después, el regreso de la pareja acusada sin el dueño del vehículo.
Para la acusación, existió un "plan común" para llevar a Strada a un descampado bajo engaños o amenazas. Una vez en el lugar, la víctima habría sido extorsionada para realizar transferencias de dinero a través de aplicaciones móviles. La madre de Strada declaró haber recibido llamadas de su hijo en las que notó una voz de profunda desesperación, mientras este le solicitaba sumas de dinero.
Al no concretarse la totalidad de las transferencias exigidas, los atacantes lo habrían asfixiado con un elemento similar a un cinturón o soga. Finalmente, el cuerpo de Strada fue hallado el 16 de septiembre en la vera de la Ruta Provincial N°2, con signos de haber sido incinerado de manera intencional para borrar evidencias.
Entre las pruebas materiales más contundentes que pesan sobre los acusados se encuentra el hallazgo de la motocicleta de la víctima desarmada y el hecho de que Roberts colocara su propio chip telefónico en el aparato celular que pertenecía a Strada tras el homicidio.
Ahora, la causa tendrá una nueva instancia judicial, con la audiencia del próximo 5 de mayo, donde se definirá si Tacundo continúa esperando el juicio tras las rejas.