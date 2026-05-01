La Corte de Justicia de San Juan confirmó la condena contra la odontóloga María Romina Pellice, acusada de mala praxis por haberle extraído 12 dientes a un niño de cinco años sin el consentimiento de sus padres. Con esta resolución, el tribunal dejó firme la sentencia dictada en marzo de 2025 y dio por finalizado un proceso judicial que se extendió durante varios años.
San Juan: le extrajo 12 dientes a un niño de 5 años y fue condenada por mala praxis
La Corte provincial dejó firme la pena contra la profesional, al comprobarse que realizó múltiples extracciones sin la autorización de la familia del menor.
El hecho ocurrió en 2017, cuando el menor —que actualmente tiene 14 años— fue sometido a una intervención odontológica en la que se realizaron múltiples extracciones sin la autorización de su familia, lo que derivó en una causa por lesiones culposas.
Un proceso judicial extenso
El caso atravesó distintas instancias judiciales y demoras a lo largo del tiempo. En un primer momento, se había dictado una resolución que posteriormente fue anulada por el propio máximo tribunal tras un planteo presentado por la defensa.
Estas idas y vueltas prolongaron el expediente durante años hasta llegar a una nueva sentencia en 2025, que finalmente fue revisada por la Corte provincial.
La condena y la decisión final
El 19 de marzo de 2025, la jueza Ana Carolina Parra condenó a Pellice a un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación para ejercer la profesión.
En las últimas horas, la Sala Segunda de la Corte rechazó un nuevo recurso de casación presentado por la defensa, lo que implicó la ratificación del fallo. De esta manera, el tribunal desestimó los argumentos presentados por los abogados de la acusada y confirmó la decisión de la instancia inferior.
En la causa también estuvo involucrada María Gabriela Puigdegolas, mientras que la querella fue impulsada por María Fernanda Lara, en representación de la víctima, junto al abogado Roberto Martín Lucero Mercado.
El cierre del caso
La resolución fue firmada por los jueces Guillermo Horacio De Sanctis, Adriana Verónica García Nieto y Marcelo Jorge Lima, y fue notificada oficialmente el 21 de abril de 2026.
Además de confirmar la condena, el tribunal ordenó cumplir con las formalidades procesales correspondientes y dejó constancia de las reservas de las partes. Con esta decisión, la sentencia quedó firme en el ámbito provincial y el expediente judicial fue cerrado.