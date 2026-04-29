Tribunales de Santa Fe

Condenaron a tres integrantes de una banda por un violento robo a una pareja de extranjeros en Nueva Pompeya

La jueza Rosana Carrara admitió acuerdos de juicio abreviado y dictó penas de hasta 7 años y 10 meses de prisión efectiva. El asalto ocurrió en septiembre de 2025 y tuvo como víctimas a un hombre y una mujer de Ciudad del Este que habían sido atraídos con un engaño.