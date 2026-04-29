La Justicia provincial condenó este lunes a tres personas por un violento robo cometido en una vivienda del barrio Nueva Pompeya, en la ciudad de Santa Fe, donde resultó víctima una pareja oriunda de Ciudad del Este, Paraguay.
Condenaron a tres integrantes de una banda por un violento robo a una pareja de extranjeros en Nueva Pompeya
La jueza Rosana Carrara admitió acuerdos de juicio abreviado y dictó penas de hasta 7 años y 10 meses de prisión efectiva. El asalto ocurrió en septiembre de 2025 y tuvo como víctimas a un hombre y una mujer de Ciudad del Este que habían sido atraídos con un engaño.
La resolución fue dictada por la jueza Rosana Carrara en el marco de un juicio abreviado, en el que los imputados aceptaron su responsabilidad penal y las penas acordadas por las partes.
En ese contexto, los hermanos Juan Oscar Martínez (34) y Marcelo Nahuel Martínez (29) fueron condenados a 7 años y 10 meses de prisión de cumplimiento efectivo como coautores del delito de robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda, con el uso de arma de fuego y la participación de una persona menor de edad.
A su vez, a Marcelo Martínez se le atribuyó también la portación ilegítima de un arma de fuego de guerra. Ambos fueron declarados reincidentes, en función de sus antecedentes condenatorios.
Por su parte, Rocío Belén Busto (33) fue condenada a 7 años de prisión como partícipe necesaria del mismo delito. La pena será cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria, en atención a que la mujer tiene a su cargo cinco hijos menores de edad. Los acuerdos fueron impulsados por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Rosana Peresin, y la defensora pública Virginia Balanda.
Un engaño como punto de partida
El hecho investigado ocurrió en la madrugada del 10 de septiembre del año pasado, en una vivienda ubicada en calle San Lorenzo al 8000.
De acuerdo con la investigación, la pareja damnificada —Agustín C. (45) y Sofía M. (27)— había llegado al lugar invitada por Busto, quien les ofreció supuestos servicios vinculados a su actividad laboral. Según relataron, habían viajado desde Paraguay con la intención de comprar cabello y continuar luego hacia Buenos Aires.
La maniobra resultó ser una trampa. Cerca de las 3 de la mañana, un grupo de personas integrado por los hermanos Martínez, Mauricio Andrés Rojas, Matías Gabriel Rodríguez y al menos otro individuo no identificado irrumpió en la vivienda armados con una escopeta. En el lugar también participó una adolescente de 15 años, hija de Bustos.
Los asaltantes ingresaron al dormitorio donde dormía la pareja y, mediante amenazas, insultos y agresiones físicas, lograron reducirlos. Durante el atraco sustrajeron dinero en efectivo —unos 2 millones de pesos y 4 mil guaraníes—, teléfonos celulares, relojes, joyas, perfumes, ropa y otros objetos personales.
Según declararon las víctimas, los agresores exigían insistentemente “la plata” y “la llave del auto”, mientras los increpaban por la supuesta tenencia de drogas, extremo que no pudo ser acreditado en la investigación.
Detenciones y prueba clave
El procedimiento policial permitió esclarecer rápidamente el hecho. A pocos metros de la vivienda, personal del Comando Radioeléctrico interceptó a la adolescente que llevaba una mochila en cuyo interior se hallaba la escopeta recortada utilizada en el robo y parte de los elementos sustraídos.
Minutos más tarde, sobre calle Azcuénaga, fueron aprehendidos los hermanos Martínez junto a otro de los involucrados, mientras que el resto de los participantes fue detenido horas después en la misma zona.
Otro elemento relevante fue la conducta de Busto durante el hecho. Las víctimas señalaron que, al advertir la presencia policial, la mujer les pidió que no abrieran la puerta y que permanecieran en silencio, lo que reforzó las sospechas sobre su rol en la maniobra.
Para la acusación, su intervención fue determinante: sin su aporte previo —al atraer a las víctimas bajo engaño— el delito no se habría concretado.
Reincidencia y agravantes
En el caso de los hermanos Martínez, la pena fue agravada por sus antecedentes penales.
Juan Oscar Martínez registra condenas desde 2018 por delitos como resistencia a la autoridad, tenencia de arma de fuego, tentativa de robo, coacción y robos calificados, entre otros. Marcelo Nahuel Martínez, en tanto, cuenta con antecedentes por amenazas calificadas, abuso de armas, intimidación pública, tentativa de homicidio y portación ilegítima de arma.
La jueza tuvo por acreditada la materialidad del hecho y la participación de los imputados en los términos acordados por las partes, declarando la admisibilidad del procedimiento abreviado y disponiendo las condenas en consecuencia.