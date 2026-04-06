Gastón Jorge Castro y César Omar Cejas, de 43 y 47 años, fueron condenados por haber cometido un robo en un local comercial en la zona norte de la ciudad de Santa Fe. Ambos fueron declarados reincidentes y se les impuso una pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
Condenaron a dos ladrones que perpetraron un robo en un comercio de la zona norte
Se llaman Gastón Jorge Castro y César Omar Cejas, a quienes se los declaró reincidentes y se les impusieron penas de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. El hecho investigado ocurrió a mediados de febrero.
La sentencia fue dispuesta por la jueza Rosana Carrara, en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.
El fiscal Esteban Morales investigó lo sucedido y representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) en la audiencia en la que se resolvió la condena.
Altura
“El sábado 14 de febrero de este año a la madrugada, los condenados y otras dos personas se distribuyeron tareas para robar en un negocio ubicado en Aristóbulo del Valle al 8.100”, afirmó el fiscal.
“Para poder entrar al local, perforaron una reja del techo de un patio de luz –la cual está a alrededor de ocho metros de altura–, y rompieron el vidrio de una ventana de aluminio”, precisó.
En tanto, Morales señaló que “los coautores del ilícito luego se apoderaron ilegítimamente de tres notebooks, diez celulares, varias mochilas, encendedores, máquinas de afeitar, paquetes de cigarrillos, tabletas de medicamentos, y 600.000 pesos en efectivo”.
Finalmente, el funcionario del MPA indicó que “gracias a vecinos que advirtieron lo que sucedía y convocaron a agentes policiales, los condenados fueron aprehendidos en cercanías del comercio en el que robaron”.
Además, destacó que “en el marco de ese operativo, se recuperó la mayoría de los elementos sustraídos”.
Responsabilidad
Castro y Cejas reconocieron su responsabilidad penal como coautores de robo calificado (por haber sido cometido en poblado, en banda y con perforación de techo). A su vez, junto con sus abogados defensores, aceptaron la calificación penal propuesta por la Fiscalía, las penas impuestas y la decisión de realizar un juicio abreviado.
Por su parte, la víctima fue informada y expresó su conformidad con lo resuelto.