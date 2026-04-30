Justicia federal

Condenan a una familia a 10 años de prisión por trata agravada en un caso vinculado a un "casamiento gitano"

El Tribunal Oral Federal de San Juan declaró la responsabilidad penal de tres integrantes de una familia santafesina por trata de personas con múltiples agravantes. “No son una banda de tratantes”, enfatizó la defensa, que adelantó que recurrirá el fallo y cuestionó tanto aspectos procesales como la valoración de la prueba.