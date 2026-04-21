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Venado Tuerto: condenan a ocho integrantes de una banda narco

Es en el marco de una investigación que llevó adelante el Juzgado Federal de nuestra ciudad.

Entre ellos se encuentra Diego F. quien fue señalado como líder de la estructura delictiva, condenado a 8 años de prisión efectivaEntre ellos se encuentra Diego F. quien fue señalado como líder de la estructura delictiva, condenado a 8 años de prisión efectiva
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En una audiencia realizada este lunes en el Juzgado Federal de Venado Tuerto, el juez de Garantías, Aurelio Cuello Murúa, homologó acuerdos abreviados y condenó a dos imputados por el delito de comercio de estupefacientes agravado por su organización.

Entre ellos se encuentra Diego F. quien fue señalado como líder de la estructura delictiva, condenado a 8 años de prisión efectiva que, al unificarse con una pena anterior, alcanza los 18 años de cumplimiento efectivo, además de multa, inhabilitación absoluta y costas judiciales.

El juez federal Aurelio Cuello Murúa asumirá como subrogante con competencia electoral en el Juzgado Federal N° 1.El juez federal Aurelio Cuello Murúa.

El otro acusado, Mauro Gastón M., recibió una pena de 4 años de prisión efectiva, que se unifica en 6 años, junto con sanciones económicas e inhabilitación.

Operaban desde prisión

La investigación, llevada adelante por la Fiscalía Federal,a cargo de los Dres. Federico Reynares Solari, Daniela Ghiorzi y Rocío Estrada, con intervención de Gendarmería Nacional, permitió desarticular una banda narcocriminal que funcionaba desde el interior de la cárcel de Coronda.

Según se determinó, la organización desarrollaba actividades de venta de estupefacientes en Venado y la región entre el 13 de enero y el 16 de agosto de 2025, con una estructura organizada que incluía la coordinación desde el ámbito penitenciario.

Condenas anteriores

Estas resoluciones se suman a las dictadas el pasado 17 de abril, cuando otras seis personas fueron condenadas con penas que van desde los 3 años de ejecución condicional hasta los 11 años:

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• Valeria Judith D. condenada a la pena unificada de 11 años de prisión efectiva, multa de 56 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso. Comprende una pena anterior de 9 años y la de 3 años y 6 meses en este caso.

• Rodrigo Manuel D. condenado a la pena de 6 años de prisión efectiva, multa de 68 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• María Laura A. condenada a la pena de 6 años de prisión en arresto domiciliario, multa de 67,5 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

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• Camila Soledad A. condenada a 4 años de prisión en arresto domiciliario, multa de 24 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• Lara Yuliana B. condenada a 4 años de prisión en arresto domiciliario, multa de 24 unidades fijas, inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena y costas del proceso.

• Naiara Lucrecia G. condenada a 3 años de prisión de ejecución condicional, multa de 24 unidades fijas, costas del proceso y reglas de conducta.

Elementos secuestrados y decomisos

En el marco de la causa, la Justicia dispuso el decomiso de motocicletas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, balanzas digitales y documentación secuestrada durante los allanamientos. También se ordenó la destrucción de los estupefacientes incautados.

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Etapa final del proceso

La causa aún no está cerrada: tres imputados deberán definir si avanzan hacia un juicio oral o si optan por acuerdos abreviados, lo que podría concluir el proceso judicial en el corto plazo.

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