El Gobierno Provincial, a través de un operativo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el MPA, procedió al derribo del búnker de drogas número 116 en el territorio santafesino durante la actual gestión, en el marco de la Ley de Microtráfico, impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro.
Gobierno derribó el bunker N° 116 en territorio santafesino
El nuevo procedimiento fue llevado a cabo de manera conjunta por el Ministerio de Justicia y Seguridad y el MPA, en el marco de la Ley de Microtráfico, en un inmueble ubicado en Bernardo de Irigoyen 6934.
El procedimiento se concretó en un inmueble ubicado en Bernardo de Irigoyen 6934, en barrio Cabal, en la ciudad de Santa Fe.
El subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte, señaló que “este es el quinto punto de venta de drogas derribado en la ciudad de Santa Fe y el número 116 en toda la provincia, en el marco de esta política de control y desactivación de las infraestructuras de distintas bandas narco”.
Disminución de la violencia
En esa línea, Montenotte explicó que “la violencia altamente lesiva alrededor de los puntos de venta desactivados tiende a disminuir, y la orden del gobernador Pullaro y del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, es avanzar con estas medidas.
Transcurrido un tercio del año vemos que, con estas acciones, hay una disminución de la violencia en toda la provincia respecto de años anteriores y muy por debajo de las peores épocas, gracias a la política de persecución del microtráfico, al control en las cárceles y a la presencia policial en las calles para prevenir el delito, entre otras medidas”.
Abordaje estratégico
Por su parte, el fiscal Arturo Haidar explicó que “el procedimiento se llevó a cabo por orden judicial, a instancias de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico del MPA, con foco en el abordaje estratégico del microtráfico en general y, en particular, en los mercados abiertos de drogas y las economías ilegales, que tienen vinculación directa con la violencia en los barrios.
En este inmueble se registraron reiterados hechos de violencia durante mucho tiempo, lo que determinó su selección para los allanamientos y posterior derribo”.
“A partir de 2024 -prosiguió-, en el marco de la Ley de Microtráfico, este inmueble fue objeto de investigaciones del MPA, con allanamientos positivos en los que se detectaron maniobras ilegales vinculadas a la comercialización de estupefacientes al menudeo, como cocaína fraccionada para la venta, además de elementos para ese fraccionamiento, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo”.
“El rasgo distintivo de este caso es que, cada vez que el inmueble quedaba desocupado, volvía a ser ocupado de manera ilegal por terceros para continuar con la actividad delictiva, lo que también generaba conflictos en el barrio”, precisó el fiscal.
Y agregó que “en el último allanamiento se encontraron dos perros de raza pitbull en el interior, pero no había personas, ya que el lugar no reunía condiciones de habitabilidad”.
Finalmente, el fiscal Franco Carbone sostuvo que “este tipo de acciones son fundamentales. Más de ocho veces se allanó este lugar, se secuestraron estupefacientes, se detuvo a personas y se lograron condenas. Esto marca un antes y un después en este sitio”, al tiempo que destacó el “trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el MPA”.
Inactivación de búnkeres
Las intervenciones vinculadas a la Ley de Microtráfico se desarrollan de manera sostenida desde comienzos de 2024. El abordaje contempla la inactivación de puntos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a hechos de violencia de alta lesividad, con el objetivo de desarticular estructuras del narcotráfico a escala barrial.
El trabajo coordinado entre el Gobierno provincial, el MPA y los municipios y comunas se consolida como una herramienta clave para combatir el crimen organizado y fortalecer la seguridad en todo el territorio santafesino.