El Gobierno nacional resolvió aumentar la recompensa destinada a quienes aporten información sobre el paradero de Bruno Gentiletti, desaparecido el 2 de marzo de 1997 en la ciudad de Rosario.
Tras casi tres décadas, aumentan la recompensa por el caso de un niño desaparecido
Se elevó la recompensa en el caso de Bruno Gentiletti, quien fue visto por última vez en 1997 en Rosario, en una investigación que sigue sin avances tras casi tres décadas.
El niño tenía 8 años cuando fue visto por última vez en el balneario La Florida, en el barrio Alberdi, y desde entonces no se volvió a saber de él. Desde un primer momento, la principal hipótesis apuntó a una posible sustracción.
Aumento de la recompensa
En 2023, el Ministerio de Seguridad había fijado una recompensa de $5 millones para quienes brindaran datos útiles. Sin embargo, ante la falta de avances en la investigación, la Fiscalía Regional de Rosario, encabezada por Damián Cimino, solicitó en marzo de este año una actualización del monto.
El pedido se basó en el tiempo transcurrido sin resultados concretos y en la necesidad de incentivar nuevas pistas. A partir de esa solicitud, el Gobierno resolvió incrementar la cifra a $8 millones, según quedó establecido en la Resolución 411/2026 publicada en el Boletín Oficial.
Una causa sin respuestas
La investigación descartó en su momento la posibilidad de un accidente en el río, por lo que desde las primeras horas se consideró que se trataba de un caso de desaparición forzada o sustracción de menores. A pesar de ello, casi 30 años después, el caso sigue sin resolverse.
Actualmente, Gentiletti tendría 34 años. Al momento de su desaparición, era de tez blanca, tenía ojos verdes y cabello rubio. Las autoridades advierten que las características físicas originales pueden haber cambiado con el paso del tiempo, por lo que se difundieron imágenes actualizadas mediante técnicas de progresión de edad.
Datos que podrían ser clave
Entre los rasgos que podrían ayudar a su identificación, se menciona una cicatriz de aproximadamente 3 centímetros en el omóplato derecho y una leve desviación en el tabique nasal, producto de una intervención quirúrgica realizada meses antes de su desaparición.
Quienes puedan aportar información pueden comunicarse de forma anónima a la línea gratuita 134 del Programa Nacional de Recompensas. El pago será gestionado por el Ministerio de Seguridad o en el lugar que se determine oficialmente.