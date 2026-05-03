Personal de la Policía de Investigaciones llevó adelante un procedimiento en la ciudad de Venado Tuerto, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Microtráfico, con intervención de la Fiscalía a cargo del fiscal Iván Raposo.
Venado: persecución, allanamientos y dos detenidos por venta de droga
Los agentes incautaron 125 gramos de cocaína, marihuana, dinero y balanzas de precisión.
Las tareas investigativas se iniciaron a partir de información que daba cuenta de una presunta actividad de comercialización de estupefacientes en la zona, por lo que efectivos de la División Microtráfico de la PDI desplegaron labores de campo, vigilancia discreta y registros encubiertos, logrando documentar maniobras compatibles con la venta de droga.
En ese contexto, este sábado y con colaboración de personal de los Distritos Melincué y Firmat, junto a grupos de irrupción de la Policía de Acción Táctica, se realizaron dos allanamientos emanadas por la autoridad judicial competente.
Durante el operativo, y previo al ingreso a uno de los domicilios, los efectivos observaron la salida de un vehículo vinculado a la investigación. Ante esta situación se inició un seguimiento controlado, durante el cual el conductor desoyó reiteradas órdenes de detención, dándose a la fuga. El rodado fue finalmente interceptado y su conductor detenido.
En la requisa personal y del vehículo, realizada con conocimiento del fiscal interviniente y en presencia de testigos, se secuestraron envoltorios con sustancia blanquecina similar a cocaína, teléfonos celulares, recortes de nailon, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.
Posteriormente, en los allanamientos realizados, cuyas ubicaciones se reservan por razones operativas, se obtuvieron resultados positivos, procediéndose al secuestro de cocaína, marihuana, teléfonos celulares, una balanza de precisión, material de corte, recortes de nailon y dispositivos electrónicos.
Como resultado del procedimiento fueron detenidos dos hombres, ambos mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la justicia por infracción a la Ley de Estupefacientes.
En total, se secuestraron aproximadamente 125 gramos de cocaína, 40 gramos de marihuana, teléfonos celulares, una cámara filmadora, una balanza de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento de sustancias.