Durante la madrugada de este miércoles, un violento episodio de inseguridad dejó como saldo a una joven herida con arma blanca y un sospechoso detenido, tras un rápido despliegue policial en la zona oeste de la ciudad.
Violento asalto a dos mujeres en barrio Guadalupe Oeste; una terminó herida
El ataque ocurrió en Risso al 2500, donde un hombre interceptó a las víctimas y, bajo amenaza con un cuchillo, les robó dinero, documentación y un celular. Una de las jóvenes resultó herida en la mano y el agresor fue detenido minutos después.
El hecho ocurrió cerca de las 2.33 en inmediaciones de Risso al 2500, donde dos jóvenes fueron abordadas por un hombre armado con un cuchillo.
Según se supo, el agresor amenazó a las víctimas y les sustrajo sus pertenencias: un bolso de mano con documentación personal, tarjetas de crédito y una suma aproximada de 40 mil pesos.
"Puntazo" en la mano
En medio del asalto, una de las mujeres, de 24 años, resultó herida en el dedo mayor de la mano derecha tras recibir un puntazo. Su acompañante, de 22 años, también fue víctima del robo aunque no sufrió lesiones.
Tras el ataque, se dio aviso al servicio de emergencias 107, aunque finalmente no acudió una unidad médica al lugar. Ante esta situación, efectivos policiales trasladaron a ambas jóvenes para su atención en Medicina Legal, donde se constató que la lesión no revestía gravedad.
Detenido
Minutos después del hecho, personal policial logró localizar al presunto autor en la intersección de Pavón y 1º de Mayo. El operativo, llevado adelante por el móvil 11033, culminó con la aprehensión del sospechoso.
Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una cartera con documentación personal, un teléfono celular Motorola E de color rosado y el arma blanca presuntamente utilizada en el ataque.
El detenido fue trasladado en calidad de aprehendido y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzan las actuaciones correspondientes para esclarecer el caso.