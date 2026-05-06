Santa Fe

Violento asalto a dos mujeres en barrio Guadalupe Oeste; una terminó herida

El ataque ocurrió en Risso al 2500, donde un hombre interceptó a las víctimas y, bajo amenaza con un cuchillo, les robó dinero, documentación y un celular. Una de las jóvenes resultó herida en la mano y el agresor fue detenido minutos después.