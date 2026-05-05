La Justicia de Brasil dejó firme la condena a Juan Darthés de seis años por abuso sexual contra Thelma Fardin, tras rechazar la admisibilidad de dos recursos presentados por la defensa en el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región.
Prisión para Juan Darthés: dejan firme la condena de seis años por abuso contra Thelma Fardin
La decisión del Tribunal Regional Federal de la 3ª Región confirmó la pena de seis años de Prisión para el actor argentino. El fallo rechazó dos recursos de la defensa y confirmó que la violencia sexual fue probada.
El Tribunal confirmó la condena dictada en segunda instancia y sostuvo que no corresponde volver a discutir los hechos ni las pruebas, por lo que la pena de seis años en régimen semiabierto contra el actor argentino quedó firme.
La víctima y su querella junto a Amnistía Internacional difundieron un video en el que repasaron el recorrido judicial de ocho años. Fardin dijo “Ganamos otra vez” y la organización afirmó que la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso histórico por violencia sexual.
Qué resolvió el Tribunal
El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazó la admisibilidad de recursos especial y extraordinario, con lo que la condena de seis años contra el actor quedó confirmada por la justicia brasileña.
El fallo de segunda instancia afirmó que la violencia sexual fue probada y que en esta etapa no corresponde volver a discutir hechos ni pruebas, sosteniendo así la condena por abuso sexual agravado.
En consecuencia, la condena de seis años en Prisión para Juan Darthés se mantuvo y fue declarada firme por la cámara que revisó la apelación presentada por la defensa.
Régimen de cumplimiento
El exintegrante del elenco de Patito Feo cumplirá la pena en régimen penitenciario semiabierto, un beneficio previsto para no reincidentes con penas mayores a cuatro años y menores a ocho, según los artículos 33 y 35 del Código Penal de Brasil.
Ese régimen permite salir para trabajar o estudiar durante el día y obliga a regresar y dormir en el establecimiento penitenciario, según lo establecido en la normativa citada por la resolución judicial.
El caso se originó con la denuncia pública de Fardin en diciembre de 2018 por un presunto abuso ocurrido en 2009; en mayo de 2023 un juez de primera instancia absolvió al actor por falta de acreditación de la penetración, y en junio de 2024 la segunda instancia condenó por abuso sexual agravado.
Tras la confirmación, Fardin, Amnistía Internacional y la querella comunicaron la decisión públicamente; Amnistía señaló que la resolución reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género.