Una jueza de Nevada condenó el lunes a cadena perpetua al actor Nathan Chasing Horse, reconocido por su participación en “Danza con Lobos”, por agredir sexualmente a mujeres y niñas indígenas.
Un actor de “Danza con lobos” fue condenado a cadena perpetua por agresión sexual
Nathan Chasing Horse fue hallado culpable de agredir sexualmente a dos mujeres y una niña indígenas, aprovechando su reputación como chamán. Podrá optar a la libertad condicional tras cumplir 37 años de condena.
Un jurado lo había declarado culpable previamente de 13 cargos, la mayoría relacionados con la agresión sexual a tres mujeres.
Las denunciantes y sus familias declararon ante la jueza Jessica Peterson que siguen sufriendo el trauma causado por Chasing Horse, de 49 años, y que luchan con su fe después de que él abusara de su posición como líder espiritual.
“No hay forma de recuperar la juventud, la pérdida de la infancia, mi primera vez, mi primer beso, la graduación que nunca pude tener”, dijo Corena Leone-LaCroix, quien tenía 14 años cuando Chasing Horse la agredió. “La vida que esa niña podría haber vivido me ha sido arrebatada para siempre”.
Chasing Horse, vestido con su uniforme azul marino del Centro de Detención del Condado de Clark, miró fijamente al frente mientras las víctimas leían sus declaraciones y permaneció en silencio mientras lo escoltaban fuera de la sala del tribunal. Podrá optar a la libertad condicional tras cumplir 37 años de condena y ha continuado negando los cargos en su contra.
“Esto es una injusticia”, le dijo a la jueza el lunes.
Peterson afirmó estar sorprendida por su continua negación de los cargos a pesar de las pruebas presentadas en el juicio.
“Usted se aprovechó de la confianza y la espiritualidad de estas mujeres, y las manipuló para su propia satisfacción personal”, dijo antes de anunciar su sentencia. Al concluir la audiencia, más de una docena de personas en la sala aplaudieron.
Aún hay cargos pendientes en Canadá
La sentencia pone fin a una campaña de años para procesar al exactor, quien fue arrestado y acusado formalmente en 2023. Ese arresto inicial tuvo repercusión en las comunidades indígenas, y las fuerzas del orden de otros estados y de Canadá presentaron cargos penales adicionales. Dichos cargos aún están pendientes.
El Servicio de Fiscalía de Columbia Británica informó que Chasing Horse fue acusado de agresión sexual en febrero de 2023, aunque el presunto delito ocurrió en septiembre de 2018 cerca de Keremeos, un pueblo ubicado a unas cuatro horas al este de Vancouver.
En noviembre de 2023, el caso se suspendió debido a los cargos presentados contra Chasing Horse en Estados Unidos, pero se reanudó al año siguiente.
Una vez agotadas todas las apelaciones de Chasing Horse, los fiscales de Columbia Británica evaluarán los próximos pasos, según declaró Damienne Darby, asesora de comunicaciones del Servicio de Fiscalía, en un correo electrónico.
La orden de arresto contra Chasing Horse sigue vigente en Alberta, según informó el Servicio de Policía de la Nación Tsuut’ina en un comunicado tras su condena en enero. Este organismo indicó que está en contacto con la Fiscalía de la Corona de Alberta en relación con dicha orden.
El juicio de enero se centró en su papel como líder espiritual
Chasing Horse nació en la Reserva Rosebud, en Dakota del Sur, hogar de los sioux sicangu, una de las siete tribus de la nación lakota.
Tras su aparición como el joven miembro de la tribu sioux, Smiles a Lot, en la película ganadora del Óscar de Kevin Costner, “Danza con lobos”, Chasing Horse viajó por territorio indígena para asistir a powwows (encuentros ceremoniales de pueblos indígenas) y realizar ceremonias de sanación.
Durante el juicio, los fiscales de Nevada afirmaron que Chasing Horse se aprovechó de su reputación como curandero lakota para abusar de mujeres y niñas indígenas.
La fiscal adjunta Bianca Pucci declaró ante el jurado que, durante casi 20 años, Chasing Horse tejió una red de abusos que atrapó a numerosas mujeres.
Tres mujeres declararon ante el jurado haber sido agredidas sexualmente por Chasing Horse. El jurado lo declaró culpable de algunos cargos y lo absolvió de otros.
Necesidad de asistencia médica
Varias víctimas describieron cómo participaron en sus ceremonias o acudieron a Chasing Horse en busca de asistencia médica.
Según Pucci, Chasing Horse le dijo a Leone-LaCroix, cuando tenía 14 años, que los espíritus querían que perdiera la virginidad para salvar a su madre, a quien le habían diagnosticado cáncer. Luego la agredió sexualmente y le dijo que si se lo contaba a alguien, su madre moriría. Las agresiones sexuales continuaron durante años, afirmó Pucci.
Chasing Horse negó las acusaciones y su abogado cuestionó la credibilidad de la principal denunciante, calificándola de “mujer despechada”. Su abogado había presentado una moción para un nuevo juicio, argumentando que un testigo no estaba cualificado para hablar sobre el abuso sexual infantil y que el plazo de prescripción había expirado. Dicha moción fue denegada.
Las víctimas y sus familiares testificaron que, como consecuencia de las acciones de Chasing Horse, luchan con su fe. Las madres de las víctimas afirmaron que Chasing Horse traicionó su confianza y violó tradiciones sagradas.
“Aún hoy me cuesta recuperar mi fe y mi espiritualidad”, dijo Lynnette Adams, madre de Siera Begaye, otra de las víctimas.
Begaye afirmó que aún enfrenta complicaciones tras sufrir un embarazo ectópico como consecuencia de la agresión y verse obligada a someterse a una cirugía.
“Elijo ver este momento como un nuevo comienzo”, dijo Begaye. “Reconstruiré mi vida, recuperaré mi voz y seguiré luchando por el futuro que merezco”.