Acusaron de abuso a Kevin Costner por una escena no consensuada durante una filmación

El actor y director Kevin Costner enfrenta una seria acusación por parte de la doble de acción Devyn LaBella, quien lo denunció ante la Justicia por presunto abuso sexual durante el rodaje de Horizon: An American Saga – Chapter 2.
La doble de acción Devyn LaBella denunció al actor por presunto abuso sexual durante el rodaje de Horizon 2. Asegura que fue obligada a grabar una escena de violación no guionada. Costner negó todo y presentó pruebas para pedir que se desestime la causa.
El actor y director Kevin Costner enfrenta una seria acusación por parte de la doble de acción Devyn LaBella, quien lo denunció ante la Justicia por presunto abuso sexual durante el rodaje de Horizon: An American Saga – Chapter 2.
LaBella asegura que fue obligada a participar en una escena de violación que no estaba incluida en el guion, sin coordinación previa ni consentimiento. Costner negó rotundamente los hechos y presentó una firme defensa legal que incluye imágenes del set y declaraciones de testigos.
La demanda fue presentada en mayo de este año ante la Corte Superior de California. Según relató la actriz, la escena fue filmada el 2 de mayo de 2023, y sostiene que fue convocada de manera improvisada para representar una situación de abuso sexual que no había sido ni ensayada ni anunciada previamente.
LaBella afirmó que no se encontraba presente ningún coordinador de intimidad —algo que sí ocurrió el día anterior— y que no se le ofreció oportunidad de rechazar la participación en esa escena. Como consecuencia, la actriz aseguró haber sufrido daños emocionales y psicológicos que afectaron su salud mental y su carrera profesional.
En respuesta, Kevin Costner presentó un pedido formal para que la demanda sea desestimada. En su declaración ante la Justicia, calificó los hechos como “una mentira descarada” y “totalmente infundados”. Aportó fotografías del rodaje en las que LaBella aparece sonriente durante la filmación de la escena en cuestión.
Además, presentó testimonios del coordinador de dobles Wade Allen y del actor Roger Ivens, quien formó parte de esa escena, quienes coincidieron en que en ningún momento la actriz manifestó incomodidad o sorpresa por lo que se estaba grabando.
El abogado de Costner, Marty Singer, sostuvo que la demanda es “maliciosa” y con intenciones de dañar la imagen pública del actor. Aseguró que los hechos relatados por LaBella están tergiversados, que la escena formaba parte del guion aprobado y que todos los procedimientos se llevaron adelante conforme a los protocolos de rodaje.
Singer también advirtió que el reclamo podría encuadrarse en una maniobra legal conocida como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), es decir, una demanda con el objetivo de intimidar o presionar.
Este nuevo escándalo complica aún más el panorama de la ambiciosa saga western dirigida por Costner. La primera entrega de Horizon recibió críticas tibias y una performance modesta en taquilla.
La segunda parte, ahora envuelta en esta polémica, fue retirada de cartelera en su estreno comercial y reprogramada para presentarse en el Festival de Venecia, con el objetivo de recuperar visibilidad y prestigio.
El caso plantea serios interrogantes sobre los procedimientos en sets de filmación, especialmente en lo que respecta a escenas sensibles como las de contenido sexual. Más allá del desenlace judicial, lo ocurrido pone en foco la importancia del consentimiento explícito, la coordinación profesional y el cumplimiento estricto de los protocolos para proteger la integridad de los trabajadores del cine.
Costner, por el momento, mantiene su postura firme y confía en que la Justicia lo exonerará por completo. Mientras tanto, la industria observa con atención el desarrollo de este conflicto que podría tener repercusiones más allá de un solo rodaje.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.