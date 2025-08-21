Escándalo en Hollywood

Acusaron de abuso a Kevin Costner por una escena no consensuada durante una filmación

La doble de acción Devyn LaBella denunció al actor por presunto abuso sexual durante el rodaje de Horizon 2. Asegura que fue obligada a grabar una escena de violación no guionada. Costner negó todo y presentó pruebas para pedir que se desestime la causa.