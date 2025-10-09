“Tuvieron que separarlos": una pelea en pleno rodaje vuelve a perfilar a Kevin Costner como un actor problemático

“Así perdió Kevin Costner a Hollywood”. Con este título tan duro elabora The Hollywood Reporter un perfil del afamado actor al que la serie Yellowstone ha puesto de nuevo en el punto de mira.
Una acalorada pelea entre Kevin Costner y Wes Bentley fue el motivo por el que la grabación de Yellowstone tuvo que detenerse brevemente volviendo a poner sobre la mesa el carácter del conocido actor.
“Así perdió Kevin Costner a Hollywood”. Con este título tan duro elabora The Hollywood Reporter un perfil del afamado actor al que la serie Yellowstone ha puesto de nuevo en el punto de mira.
El medio señala que Costner estaba filmando la serie junto a Wes Bentley y Kelly Reilly cuando entre toma y toma, el protagonista de la producción, que es también productor ejecutivo de la misma, presionó a Bentley para que improvisara y se olvidara del guión.
La respuesta del actor, que da vida a su hijo, detonó la pelea, pues le dijo que había firmado para “interpretar un espectáculo de Taylor Sheridan, no para hacer una producción de Kevin Costner”.
Una fuente explica al medio que al veterano no le agradó su respuesta, por lo que se abalanzó sobre él. "No hubo puñetazos, pero se enfrentaron y se empujaron hasta que tuvieron que separarlos". Reilly se echó a llorar y tuvieron que detener brevemente la grabación.
Por su parte, el periodista Peter Kiefer recordó que el actor tiene fama de problemático.
“Hay una larga lista de personas en Hollywood que juran que nunca volverán a trabajar con Costner. Y todos tienen sus razones. No siempre paga sus facturas a tiempo; una demanda, ya resuelta, alegaba cientos de miles de dólares en honorarios de vestuario impagos. Destruye relaciones, como con su socio de producción de toda la vida, a quien demandó por 15 millones de dólares”, escribió.
“Ignora los consejos, incluso los que provienen de gente como Steven Spielberg. Reescribe guiones sin previo aviso, ignora a los directores y en más de una ocasión, ha chocado con sus coprotagonistas, incluyendo a Clint Eastwood, Kurt Russell... y Wes Bentley”, señaló.
Comentó además que la primera temporada de Yellowstone transcurrió con relativa fluidez hasta que el éxito de las dos primeras temporadas hizo que el director, Taylor Sheridan, ganara poder en una serie que salvo Costner, contaba con rostros desconocidos.
“Con el paso de las temporadas, Costner se convirtió en una figura cada vez más polarizante, y algunos miembros del elenco estaban hartos de su arrogancia ‘de diva’, como describieron varias fuentes”, explicó Kiefer.
Yellowstone es una serie de televisión dramática neo-western estadounidense creada por Taylor Sheridan y John Linson que se emitió en Paramount Network del 20 de junio de 2018 al 15 de diciembre de 2024.
La producción -que actualmente va por su quinta temporada- está protagonizada por Kevin Costner, Wes Bentley, Kelly Reilly, Luke Grimes, Cole Hauser y Gil Birmingham.
La serie sigue los conflictos a lo largo de las fronteras compartidas del rancho Yellowstone Dutton, un gran rancho de ganado, la reserva india Broken Rock, el parque nacional de Yellowstone y los desarrolladores de tierras.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.