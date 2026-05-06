Un hombre fue detenido en la provincia de Mendoza acusado de apuñalar a su esposo en el marco de un violento episodio ocurrido en una vivienda del departamento de Guaymallén.
Detuvieron a un hombre en Mendoza acusado de apuñalar a su esposo tras una discusión
El hecho ocurrió en Guaymallén. La víctima permanece internada en estado delicado, mientras la Justicia investiga el episodio como tentativa de homicidio agravado por el vínculo.
La causa es investigada como tentativa de homicidio agravado por el vínculo y la víctima permanece internada, en estado delicado, a la espera de una evolución que permita avanzar en la reconstrucción de lo sucedido.
Ataque en el ámbito doméstico
De acuerdo con la información difundida por fuentes judiciales y policiales, el hecho se desencadenó tras una fuerte discusión entre la pareja, que habría ocurrido días antes del hallazgo.
El propio acusado fue quien se comunicó con el servicio de emergencias para solicitar asistencia médica, al asegurar que había encontrado a su esposo gravemente herido dentro de la vivienda.
Al llegar al lugar, los efectivos constataron una escena que evidenciaba un episodio de violencia: había desorden, objetos dañados y manchas de sangre en distintos sectores de la casa. En ese contexto, la víctima —un hombre de 44 años— fue encontrada con múltiples heridas de arma blanca en diferentes partes del cuerpo, entre ellas la cabeza, las piernas y la zona de los glúteos.
El herido fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde quedó internado. Según el parte médico inicial, su estado era estable, aunque permanecía inconsciente y sin posibilidad de prestar declaración ante la Justicia.
En su primera versión, el detenido sostuvo que, tras la discusión, decidió encerrarse en una habitación durante varios días por temor a su pareja, quien —según su relato— atravesaba un cuadro de salud mental y habría sufrido un brote. En ese sentido, planteó que las lesiones podrían haber sido autoinfligidas.
Sin embargo, esa hipótesis fue rápidamente puesta en duda por los investigadores, que consideraron inconsistentes sus dichos frente a las evidencias recolectadas en la vivienda.
Investigación
La fiscalía interviniente dispuso la imputación del acusado por tentativa de homicidio agravado por el vínculo, una calificación que contempla penas más severas debido a la relación entre víctima y agresor. Además, se ordenó que permanezca detenido mientras avanza la investigación.
Como parte de las medidas dispuestas, se realizaron peritajes en la escena del hecho y se recolectaron pruebas materiales que serán analizadas por especialistas. También se preservaron elementos clave para estudios forenses, entre ellos rastros biológicos que podrían aportar información sobre la mecánica del ataque.
En paralelo, se llevaron adelante evaluaciones psicológicas del imputado. De acuerdo con los primeros informes incorporados al expediente, los peritos concluyeron que el hombre comprendía la criminalidad de sus actos, lo que refuerza la hipótesis de una agresión intencional.
Otro de los elementos que surgieron durante la investigación es la existencia de antecedentes de conflictos previos en la pareja, con intervenciones policiales registradas en el domicilio en otras oportunidades. Estos antecedentes son considerados relevantes por la fiscalía para contextualizar el hecho y analizar la dinámica de la relación.
Mientras tanto, el proceso continúa bajo secreto de sumario. Las autoridades judiciales aguardan la evolución de la víctima, cuya declaración será clave para esclarecer la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades.