Crimen en la peatonal

Fijan para este miércoles la preliminar por el homicidio del arbolito "Pelusa" Farías

La audiencia será el paso previo a un juicio por jurados en tribunales de Santa Fe. Fiscalía y querella anticiparon que pedirán prisión perpetua para el único acusado, mientras la defensa busca una recalificación más leve del hecho.