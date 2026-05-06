Un hombre de 37 años fue aprehendido durante la madrugada de este miércoles tras ser sorprendido en el marco de una tentativa de robo en barrio María Selva de la ciudad de Santa Fe. El procedimiento fue concretado por personal de la Brigada Motorizada, tras un aviso emitido por la central de emergencias 911.
Entró a robar en una verdulería de María Selva, se lastimó las manos y terminó detenido
El hecho ocurrió en un local ubicado en Las Heras y Candioti durante la madrugada. El sospechoso fue localizado a pocas cuadras con varios elementos en su poder y presentaba heridas cortantes en las manos.
El hecho se registró alrededor de las 2.10, cuando los uniformados fueron comisionados hacia un local comercial ubicado en calle Alvear al 3100, donde funciona una verdulería.
Búsqueda policial
Según la información oficial, un individuo había intentado cometer un ilícito en el lugar, aportándose características físicas que permitieron orientar la búsqueda.
Con esos datos, los efectivos realizaron un patrullaje en la zona y lograron dar con el sospechoso en la intersección de Las Heras y Gobernador Candiotti. Allí procedieron a su aprehensión y al secuestro de diversos elementos que llevaba consigo.
Secuestros y atención médica
El imputado, identificado como O. R. C., presentaba cortes en sus manos al momento de ser interceptado, por lo que en primera instancia fue trasladado a Medicina Legal. Posteriormente, y por indicación médica, fue derivado al hospital José María Cullen para una mejor atención.
Entre los elementos secuestrados se encuentran un par de zapatos negros, un estéreo de automóvil marca Iveco, dos bananas, una bolsa de papel blanca y un rollo de manguera tipo nivel, objetos que quedaron a disposición de la Justicia para su correspondiente peritaje.
Finalizadas las curaciones, el aprehendido fue trasladado a la Seccional Sur, donde se continúan las actuaciones judiciales en relación al hecho.