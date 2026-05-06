Inseguridad en Santa Fe

Entró a robar en una verdulería de María Selva, se lastimó las manos y terminó detenido

El hecho ocurrió en un local ubicado en Las Heras y Candioti durante la madrugada. El sospechoso fue localizado a pocas cuadras con varios elementos en su poder y presentaba heridas cortantes en las manos.