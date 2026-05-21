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En Colastiné Norte: entraron a robar a una vivienda mientras sus moradores dormían

El golpe ocurrió durante la madrugada en una vivienda de calle Chanaes al 5300. Los delincuentes ingresaron sin ejercer violencia y escaparon con una importante suma de dinero en pesos, dólares y otros elementos de valor.

Personal policial trabaja en la escena del suceso. Foto: GentilezaPersonal policial trabaja en la escena del suceso. Foto: Gentileza
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La quietud de la madrugada en la costa santafesina volvió a romperse por un episodio delictivo tan silencioso como inquietante. Esta vez ocurrió en Colastiné Norte, donde uno o más delincuentes ingresaron a una vivienda mientras sus moradores dormían y escaparon con una importante suma de dinero en efectivo, además de otros objetos de valor, sin dejar rastros de violencia.

El hecho salió a la luz minutos antes de las 8 de la mañana del jueves, cuando una comunicación al 911 alertó sobre la sustracción de distintos elementos desde una casa ubicada en calle Chanaes al 5300.

Amargo despertar

Según pudo saberse, los propietarios descubrieron el faltante al despertar. De inmediato advirtieron que desconocidos habían ingresado al inmueble y se habían llevado una notebook, dólares estadounidenses y una importante suma de pesos argentinos que, de acuerdo con las primeras versiones, se encontraban sobre una alacena del domicilio.

Lo más llamativo del caso es que ninguna abertura presentaba daños. Ni puertas forzadas, ni ventanas violentadas. Ese detalle llevó a los investigadores a sospechar que el autor del golpe habría utilizado una llave maestra o algún elemento similar para entrar y salir sin despertar a las víctimas.

Otro dato que llamó la atención de los pesquisas es que la vivienda cuenta con cámaras de seguridad. Sin embargo, por un aparente descuido, el sistema no había sido activado durante la noche, circunstancia que terminó facilitando el accionar del intruso.

Sospechoso bajo la lupa

Mientras personal policial realizaba las actuaciones de rigor y relevamientos en la escena, comenzaron a surgir las primeras hipótesis. Voceros ligados a la investigación indicaron que ya existiría un sospechoso bajo la mira, aunque por el momento no trascendieron mayores detalles para no entorpecer el avance de la causa.

El episodio generó preocupación entre vecinos de la zona costera, donde en los últimos tiempos se reiteraron denuncias por robos cometidos bajo modalidades sigilosas y con movimientos precisos, muchas veces aprovechando descuidos mínimos o rutinas conocidas de los moradores.

Ahora la investigación busca determinar cómo obtuvo acceso el delincuente, si actuó solo y, principalmente, si contaba con información previa sobre el dinero guardado dentro de la vivienda.

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