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Rosario: dejaron una bandera con mensaje intimidatorio en colegio de zona sur

Fue hallada en la mañana del miércoles 20 en la puerta de un establecimiento ubicado en barrio Tiro suizo. Es la segunda vez en el año. Las clases se dictaron con normalidad.

En una de las rejas de ingreso al Colegio del Sur.En una de las rejas de ingreso al Colegio del Sur.
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Una bandera con un mensaje intimidante apareció colgada este miércoles por la mañana en una de las rejas de ingreso al Colegio del Sur, ubicado en Regimiento 11 al 1100, de barrio Tiro Suizo, al sur de Rosario. En esa misma institución habían dejado otro trapo en marzo pasado, al inicio del ciclo lectivo.

El hecho se conoció luego que la directora del Colegio denunciara el hallazgo a través de un llamado telefónico al sistema 911. Ante esto, personal de la Policía de Investigaciones acudió al lugar y llevó adelante distintas pericias, entre ellas registro fotográfico y secuestro del trapo y revisión de cámaras de seguridad tanto públicas como privadas existentes en la zona.

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Voceros señalaron que la bandera contenía un mensaje intimidante contra la política de seguridad del gobierno provincial. Las clases se dictaron con normalidad.

En la primera semana de marzo, el mismo colegio había sido blanco de otra amenaza, relacionada con organizaciones narcocriminales. En ese momento (6 de marzo), se decidió desobligar a estudiantes y docentes y no se dictaron clases.

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