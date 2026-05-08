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Efecto San Cristóbal: Santa Fe plantea un nuevo marco de seguridad para las escuelas

El borrador de proyecto prevé la declaración de "Alerta de Riesgo Crítico Emergente".-Ello confiere potestades especiales a la policía que podrá requisar los ámbitos escolares y las pertenencias de los presentes. Se permite el ciberpatrullaje y la "infiltración de agentes digitales encubiertos".