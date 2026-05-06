Los ministros de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; y de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, mantuvieron ayer una extensa reunión con legisladores de Unidos para Cambiar Santa Fe donde analizaron la marcha de la agenda parlamentaria pero además adelantaron mensajes que serán enviados en las próximas horas a las cámaras.
Analizan cambios en leyes sobre seguridad pública
Los ministros Cococcioni y Bastia se reunieron con legisladores de Unidos anticipando parte de los temas a discutir en las semanas venideras. Uno de los proyectos apunta a reglar la seguridad en escuelas de la provincia.
La reunión, de carácter reservada, y de la cual se filtraron muy pocos datos, tuvo como expositor a Cococcioni quien adelantó aspectos de un mensaje que entrará a Legislatura propiciando varias reformas a leyes vigentes en materia de seguridad pública, incluyendo aspectos del Código Procesal Penal.
Pero además, el ministro anticipó que será enviado un proyecto sobre seguridad en escuelas de la provincia como derivación del asesinato de un menor en una escuela de San Cristóbal.
El ministro escuchó las primeras sugerencias de senadores y diputados radicales y socialistas sobre ambas temáticas y pidió que algunas se hagan llegar por escritos.
También parte de la reunión de Unidos con los ministros los demandó el análisis de dos mensajes del Poder Ejecutivo que están bajo tratamiento en comisiones que refieren a la futura ley en lo contencioso administrativo y en respectivo colegio de jueces para el fuero.