El Partido Socialista de Santa Fe se encamina a ratificar su conducción partidaria en el marco del proceso interno que tiene este viernes como fecha de presentación de listas. Voceros partidarios coincidieron en anticipar que habrá lista de unidad que mantendrá en los puestos de conducción a Joaquín Blanco como secretario general y a Varinia Drisun como secretaria general adjunta.
El Partido Socialista de Santa Fe ante el cierre de listas para renovar autoridades
El plazo legal vencerá el viernes. Joaquín Blanco y Varinia Drisun seguirán al frente de la junta.
En tanto, se sumarán a la conducción provincial dirigentes allegados al actual concejal rosarino Federico Lifschitz, hijo del último ex gobernador socialista.
Las elecciones internas del Partido Socialista están convocadas para el domingo 7 de junio, aunque nada parece indicar que se necesite dirimir en las urnas la conducción partidaria donde convergen dos grandes líneas internas a las que ahora se sumará Federico Lifschitz.
El inicio del proceso electoral interno en el PS santafesino fue el 15 de febrero último con el cierre de sumar afiliados al padrón partidario. Además de la conducción provincial, en esta instancia, se renovarán todas las autoridades de los centros socialistas distribuidos en el territorio, aunque tampoco se esperan cambios en las conducciones locales.
El socialismo santafesino forma parte de Unidos para Cambiar Santa Fe, el actual oficialismo santafesino y tiene una fuerte presencia en la Cámara de Diputados donde Clara García es presidenta del cuerpo y Blanco, líder de su bloque. De los 28 diputados de Unidos, 14 son de extracción socialista. En tanto, en el Senado tiene la banca de La Capital en manos de Julio Francisco Garibaldi.
La presencia socialista también está en el gabinete que acompaña en la gestión a Maximiliano Pullaro tanto en primero como en segundas líneas. Por otra parte, dirigentes socialistas lideran gobiernos locales como los casos de Sunchales, VIlla Gobernador Gálvez, Recreo, San José de la Esquina, Alvear, entre otros.
Las autoridades del Partido Socialista surgidas de este proceso interno serán las encargadas de definir la estrategia electoral para 2027 en que se renovarán todas las autoridades provinciales y gran parte de las municipales.