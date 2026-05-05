El diputado nacional socialista Esteban Paulón (Provincias Unidas) tuvo este lunes una agenda intensa en la ciudad de Santa Fe, donde mantuvo numerosas reuniones con sectores que sostienen reclamos ante el gobierno nacional (universidades, discapacidad) y participó de un encuentro para analizar el impacto de la Reforma Laboral en mujeres y diversidades.
Paulón: “La gente pasó del agobio al enojo y la oposición tiene que ser nítida en su propuesta”
El diputado socialista trazó un panorama de la política nacional, donde “bajó la espuma” de las legislativas de 2025 que permitieron al oficialismo aumentar su dotación en el Congreso sin garantizarle quórum propio. La oposición, con agenda propia, quiere volver a marcar los tiempos. Matemática pura en tiempos (muy) pre electorales.
La actividad fue organizada por Mujeres Socialistas y reunió al legislador con la economista feminista Corina Rodríguez Enriquez, y la presidenta de Colegio de Profesionales de la Abogacía, Balbina Cavalieri.
Antes, Paulón dialogó con El Litoral.
- ¿Qué margen tiene el Congreso para debatir sus propios proyectos? Ya no estamos más en extraordinarias, aunque siguen en agenda proyectos enviados por el oficialismo.
- Este Ejecutivo tuvo en sus dos primeros años una minoría en el Congreso, fruto de las elecciones (de 2023) y de ser una experiencia nueva en la política. Eso hizo que tuviera que construir una mayoría que le resultó más fácil en el inicio de su “luna de miel” con el electorado y pudo sacar la Ley de Bases y algunas otras normas. Después, esa agenda se le complicó.
Pero el apoyo social que tenían el Presidente y el gobierno era muy fuerte y contundente, y facilitaba esos diálogos. Todos miraban las encuestas y votaban, por ejemplo, a favor de la Ley de Bases, en función de ese apoyo social.
Esa situación condicionó los primeros dos años, y cuando se acercaron las elecciones (legislativas de octubre de 2025), cada uno quería hacer su jugada electoral y las alianzas variaban, según cada provincia. Ahí se nos abrió la posibilidad de una agenda propositiva que incorporó temas muy sensibles en la sociedad: discapacidad, jubilaciones, universidades y el Garrahan; y logramos avanzar.
Después vinieron algunos excesos del gobierno que desarticuló organismos por decreto cuando la ley no se lo autorizaba, y pudimos ponerle algunos límites. Pero así como el Presidente hizo anclaje en la sociedad para conseguir ciertos apoyos, nosotros lo hicimos en demandas sociales para presionar y condicionar a los aliados menos firmes.
En la elección legislativa de octubre la situación cambió, porque el gobierno obtuvo la primera minoría. Sobre ese tema, cuando uno hace un doble click, encuentra que de los 95 diputados que tiene la Libertad Avanza, 80 vienen de las urnas y boletas de su partido y 15 son... yo digo de la billetera, del amigo del campeón, algunos PRO, algunos radicales, algunos de Patricia (Bullrich).
Hoy funcionan como 95 que no necesariamente son socios fieles hasta el final de los tiempos. Les ha pasado con el propio presidente de bloque, Oscar Zago (MID), que salió de LLA, Marcela Pagano salió, varios otros también y están los 95, que son 80 + 15. Pero todavía le faltan 40 al gobierno para llegar a 129 y tener quórum propio.
Entonces, es cierto que el gobierno se oxigenó después del triunfo de octubre, y en las extraordinarias consiguió apoyos para avanzar en alguna agenda. Pero también es cierto que esa nafta se le está acabando.
- ¿En qué lo observás?
- El 1º de marzo (en la apertura de sesiones Ordinarias), el Presidente dijo: "Este va a ser el gobierno más reformista de la historia, con diez reformas por semana. No entró ninguna y hasta ahora, más allá de las extraordinarias, viene bastante complicado, incluso muy trabado en el Senado donde la tenía más fácil.
Ingresaron algunos proyectos, como la reforma electoral, discapacidad; es decir que insiste con temas en los que evidentemente no va a tener consenso.
En materia electoral se pretende una reforma que no votaría ninguna persona que quiera seguir haciendo política en Argentina; porque así como está, nadie va a poder hacer una sola campaña.
Es como la figura del que sube la escalera y después la patea, porque todo lo que le permitió a Milei llegar a la presidencia se elimina: las PASO, el financiamiento público, lo que él llama sellos de goma, cuando él mismo no tenía partido nacional. Entonces, hoy no está tan despejada la agenda.
Sí es cierto que LLA aprovechó muy hábilmente las extraordinarias para sacar dos o tres proyectos que eran más importantes o prioritarios para el gobierno, mientras que Glaciares quedó por fuera de ese período.
Ahí hay otros intereses cruzados; no es un proyecto del Ejecutivo, que sí lo impulsa. Pero ahí no talla la interna política ni la desconfianza, sino los intereses de las provincias y los empresariales.
Entonces, diría que no tiene un panorama tan despejado y aparte lo han dicho los propios socios del gobierno, que “de acá a agosto veremos que sale”.
Y después de agosto, todo el mundo va a estar en un escenario donde, salvo que Milei recupere centralidad y capacidad de conectar con la gente y con la sociedad, con quienes el vínculo está dañado, el sueño de una sola elección con todos unificados en octubre no va a existir. Va a haber un desdoblamiento bastante pronunciado, fundamentalmente por el malestar social y la situación en las provincias.
- ¿Qué posibilidades reales existen de que avancen investigaciones como las de Andis, $Libra y Adorni?
- Son inversamente proporcionales al poder que tenga Milei o al que el poder perciba que tiene el Presidente. Creo que el avance tan rápido de una causa como la de Adorni, el congelamiento momentáneo de la causa Libra que ahora volvió al freezer, pero salió dos semanitas a pasear, y el caso Andis muestran una situación en la cual la Justicia está midiendo hasta dónde es el apoyo y hasta dónde es el poder que efectivamente detenta Milei.
Estas causas van a tener un devenir distinto, porque en el caso Andis se enfrenta a una pericia del audio que va a ser crucial, porque puede tirar la causa por la borda o corte en el nivel al que llegó. Había alguien que cobraba un sobreprecio y se repartía, pero el 3% para Karina no se investiga nunca: o sea, hacia arriba no va.
La causa $Libra está en el peor de los juzgados, en el peor de los fiscales, que se está por jubilar. Entiendo que dentro de los casos es uno de los más escandalosos, pero ha costado más instalarlo.
Lo de Adorni es un típico caso que tiene más consecuencias políticas y judiciales: mientras el gobierno lo sostenga políticamente, va a arrastrar las consecuencias judiciales.
Porque si Adorni se va, esa causa se termina. Si el gobierno lo sostiene, van a seguir apareciendo gastos, porque en la causa hay mucha información.
La Justicia tiene paritaria abierta hoy: se están completando los juzgados, hay concursos, un procurador pendiente de nombramiento, hay que completar dos cargos en la Corte Suprema, más una posible ampliación. Entonces, la Justicia también muestra un poco los dientes para condicionar ciertas negociaciones.
Parece raro, pero Lijo, que fue candidato del Ejecutivo para integrar la Corte y ahora es el que más pone en aprietos al gobierno, a su vez quiere ser procurador y para ello depende del apoyo del Ejecutivo.
- El año pasado fue de emplazamientos para la creación de comisiones como las del caso $Libra, Fentanilo. Este año, ¿qué margen hay para trabajar en otras investigaciones?
- Es una etapa en la que todos nos reacomodamos en los distintos espacios: el peronismo después de la derrota, los espacios del centro con una elección que no tuvo el resultado esperado y tiene dificultades para construir una identidad.
Fueron unos primeros meses con extraordinarias, el gobierno apabullante y “el Congreso más reformista de la historia”. Ahora que bajó la espuma y el gobierno empieza a encontrar sus límites, también nosotros nos empezamos a organizar.
Estamos trabajando en una sesión especial para emplazar varios temas que van desde ficha limpia, que proponemos de Provincias Unidas, al régimen de licencias parentales que tenemos todos los bloques o la interpelación a Adorni.
Primero, hay que construir un número que es 129 para que haya quórum. ¿Están los votos para emplazar ficha limpia? ¿Van a estar los votos para la interpelación de Adorni? ¿O para las licencias parentales? Se requieren muchos acuerdos.
Sí se dio una señal positiva y es que el Congreso se empieza a mover con cierta autonomía del Ejecutivo. La Ley Hojarasca que no le va a cambiar la vida a nadie y, en general, los puntos más complejos fueron sacados, la escribieron en Casa Rosada, la mandaron un lunes, querían que el martes se dictamine y el miércoles sea llevada a la sesión.
Ahí hubo un planeo de no dar quórum, menos antes del informe de Adorni. Ahora insisten otra vez con el tratamiento de la ley y para acuerdos internacionales que salieron con dictamen de las comisiones.
Nosotros estamos evaluando la conveniencia de ir a una sesión donde el gobierno se lleve una ley intrascendente, pero una ley al fin, cuando la centralidad es la situación de las universidades: hay dos fallos de la Justicia que el gobierno no cumple, hubo una semana de paro mientras el jefe de Gabinete daba su informe y el 12 de mayo se hará una nueva marcha.
Distinto es ir a una sesión donde la oposición logre quórum y emplace varios temas
- ¿Qué lectura hacés del humor social respecto del rumbo de la gestión nacional?
- Hay una experiencia microclimática; estoy mucho en la calle, tomo transporte público, voy al supermercado, a la verdulería, escucho y hablo con la gente. Se ve un cambio: en el inicio de la gestión de Milei, cuando planteamos una oposición dura y no le votamos la Ley Bases, había un segmento de la población que decía: "Está arrancando, hay que darle una oportunidad”. Ahora esa paciencia no existe.
Hoy, con más exposición pública, la gente se acerca a hablar y le explicamos que estamos armando una alternativa para 2027, que vamos a llevar ideas para construir un espacio. Pero ese agobio del inicio de gestión, que dejó a la sociedad un poco mareada, hoy es enojo que se ve en lo concreto. Porque en el AMBA, donde vive el 40 % de la población argentina, la gente espera una hora más el bondi.
Son 14 millones de personas, o sea, una 30% del país en esa situación. La plata no alcanza, vuelven a aumentar el colectivo y el subte porque el combustible aumenta igual, aunque dijeron que no iba a suceder. Entonces, del agobio se pasó al enojo.
Si desde la oposición no se construye una propuesta sólida que genere algo de expectativa, vamos a ir a una elección con mucho ausentismo, voto nulo y voto en blanco. Va a ser la primera elección presidencial con Boleta Única Papel. Por eso tenemos esa responsabilidad desde la oposición, de construir un proyecto que represente una propuesta a la ciudadanía.
- Tal vez la gente está esperando esa propuesta de la oposición, porque no quiere esto, pero todavía no termina de ver qué hay del otro lado.
- Yo digo que el agua encuentra su cauce. En 2023 lo encontró en Milei; en 2015, en Macri, y en 2019 en Alberto (Fernández) que meses antes de la elección no sabía qué iba a hacer y llegó a la Presidencia. Hay un descontento de la ciudadanía y a veces la política se sobregira en la premisa de que ya hay que conseguir un nombre.
Y nos pasa a nosotros que dialogamos con todos los sectores y vimos la cantidad de gente que se probó el traje: Larreta repartía ministerios y no superó las PASO. A veces la política se pone ansiosa y lo que tenemos que hacer es tener ideas, comunicarlas a la gente, y ser nítidos y claros en nuestras posiciones.