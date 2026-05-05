Entrevista

Paulón: “La gente pasó del agobio al enojo y la oposición tiene que ser nítida en su propuesta”

El diputado socialista trazó un panorama de la política nacional, donde “bajó la espuma” de las legislativas de 2025 que permitieron al oficialismo aumentar su dotación en el Congreso sin garantizarle quórum propio. La oposición, con agenda propia, quiere volver a marcar los tiempos. Matemática pura en tiempos (muy) pre electorales.