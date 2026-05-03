Nueva agenda del Ejecutivo nacional

Los Milei dan por agotado el tema Adorni y se embarcan de lleno en la reforma electoral

En Casa Rosada afirman que lo del jefe de Gabinete ya entró en su etapa de amesetamiento y llega el momento de potenciar el vínculo con los gobernadores para intentar avanzar con la eliminación de la PASO, los cambios en la BUT y regular el financiamiento a los partidos políticos.