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Nueva agenda del Ejecutivo nacional

Los Milei dan por agotado el tema Adorni y se embarcan de lleno en la reforma electoral

En Casa Rosada afirman que lo del jefe de Gabinete ya entró en su etapa de amesetamiento y llega el momento de potenciar el vínculo con los gobernadores para intentar avanzar con la eliminación de la PASO, los cambios en la BUT y regular el financiamiento a los partidos políticos.

Javier y Karina Milei, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la presentación del informe de gestión de Adorni. REUTERS/Mariana NedelcuJavier y Karina Milei, junto al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la presentación del informe de gestión de Adorni. REUTERS/Mariana Nedelcu
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Fueron ocho días en los que la Sala de Prensa de Balcarce 50 estuvo cerrada tras la denuncia del titular de la Casa Militar, general de Brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, que formuló una "intromisión temeraria en televisión". Esto en referencia a un periodista acreditado que, según el militar, violó "groseramente" la reglamentación aplicable, que corresponde a la Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios.

Lo cierto es que, a última hora del jueves pasado, fuentes oficiales comunicaron que la medida dejaba de tener efecto y que los 60 periodistas que desarrollan funciones en la sede ejecutiva pueden volver a ingresar al PEN este próximo lunes 4 de mayo y retomar sus actividades. Algo que trae aparejado un plus, una nueva conferencia del propio vocero y jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Es que luego del informe de Gestión que el funcionario hizo en la Cámara baja –y que la comandancia libertaria consideró un éxito- la idea fuerza de volver al ruedo como portavoz del Gobierno empezó a convertirse en un hecho y ya no en una posibilidad a “analizar”, como se dijo en la semana desde el despacho del secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari.

Argentina's President Javier Milei, General Secretary of the Presidency Karina Milei and Minister of Economy Luis Caputo applaud, on the day Argentina's Cabinet Chief Manuel Adorni presents his management report at the National Congress, in Buenos Aires, Argentina, April 29, 2026. REUTERS/Mariana NedelcuEl presidente, Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, aplauden el día en que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presenta su informe de gestión ante el Congreso Nacional. REUTERS/Mariana Nedelcu

El favor kirchnerista

“Los kirchneristas no pueden con su genio. Ponernos a Tailhade dando informes de inteligencia siniestros contra Manuel y su familia dejó en claro en qué barro es en el que se mueven estos tipos, expresó uno de los hombres que colaboró exhaustivamente en la estrategia discursiva del ministro coordinador frente a los Diputados de la Nación.

La misma fuente añadió: “Haber estado presentes con el Presidente y los ministros fue un acierto absoluto. Querían destrozar a una persona que ni siquiera está imputada, y encima pretendían que lo dejáramos solo. ¿De qué lealtad hablan estos muchachos peronistas?, cerró el informante, eufórico aún con los que pasó en el Congreso el miércoles.

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Mientras tanto, en el ala norte del palacio rosado, los karinistas puros reconocieron que el trabajo de Santiago Caputo había sido “impecable”. Por un momento dejaron de lado las diferencias con el asesor y acataron la orden de ‘El Jefe’. Es que por orden de la secretaría General de la Presidencia se les pidió no minimizar el trabajo estratega de Milei, más allá de los “matices” que existen en ese sector con el consultor gubernamental. Vale comentar que Caputo fue quien digitó, no sólo los datos del informe que dio Adorni, sino que a la vez organizó el ensayo previo en el recinto en la previa del lunes junto a Martín Menem, y revisó, “detalles que a muchos de los que estamos con él se nos hubieran pasado por alto”, sintetizó uno de los integrantes de La Fuerzas del Cielo que tiene escritorio en el Salón Martín Fierro.

Argentina's Cabinet Chief Manuel Adorni gathers his papers after presenting his management report at the National Congress, in Buenos Aires, Argentina, April 29, 2026. REUTERS/Mariana NedelcuEl jefe de gabinete de Argentina, Manuel Adorni, tras presentar su informe de gestión en el Congreso Nacional. REUTERS/Mariana Nedelcu

“La exposición de Manuel en el Poder Legislativo fue un hecho político. Lo digo para los que hablan de ‘hecho inédito’ o de ‘transgresiones raras’. Un hecho político es eso, mover el amperímetro de lo que te quieren vender los medios y sus operadores de siempre. Ese es nuestro trabajo y no lo vamos a dejar de hacer porque eso también forma parte de la gestión”, arrojó otro de los colaboradores ministeriales que no dejó pasar un dato nada menor: “Vamos a retomar la actividad de la Vocería.

Hay que reactivarla cuanto antes. No sé si una o dos veces por semana Manuel va a poder hablar y referirse a lo que estamos haciendo, pero la iniciativa es buena”, sugirió el informante que aclaró: “Manu no va a desmentir -o a intervenir- en las actuaciones judiciales que llevan adelante en Comodoro Py. Él es inocente ante la ley, como todos los ciudadanos, y no tiene por qué tomar ese rol defensivo en el que lo quieren poner permanentemente en la búsqueda de desestabilizar a esta administración, que no lo olviden, fue elegida por el voto popular. Guste o no guste”, concluyó el joven dirigente mileísta.

Argentina's President Javier Milei and General Secretary of the Presidency Karina Milei, along with Minister of Foreign Affairs, International Trade, and Worship Pablo Quirno and Minister of Economy Luis Caputo gesture, on the day Argentina's Cabinet Chief Manuel Adorni presents his management report at the National Congress, in Buenos Aires, Argentina, April 29, 2026. REUTERS/Mariana NedelcuEl presidente, Javier Milei, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la presentación del informe de gestión del jefe de Gabinete. REUTERS/Mariana Nedelcu

Adorni activo

Luego de la semana más compleja para Adorni, el tren de la agenda en Jefatura se va a intensificar en las semanas venideras. Más allá de las mesas políticas y las reuniones de Gabinete habrá más encuentros con gobernadores en el marco de la reforma política electoral que impulsa la gestión central.

La misión encomendada al mandamás de Interior, Diego Santilli, es diagramar esos cónclaves urgente. Por ahora el Gobierno reconoce que no tiene los votos para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero sus funcionarios repiten, “tantas veces no estuvieron de acuerdo con cosas que después terminaron votando. Así que no nos comamos la curva”, consignó uno de los armadores territoriales cercanos a Martín y Eduardo ‘Lule’ Menem, que son quienes cuidan los intereses de La Libertad Avanza, en por lo menos 20 distritos, en los que la internas abundan, y donde muchos preferirían que el mileísmo no presente candidatos.

Argentina's Cabinet Chief Manuel Adorni reacts before he presents his management report at the National Congress, in Buenos Aires, Argentina, April 29, 2026. REUTERS/Mariana NedelcuLuego de la semana más compleja para Adorni, el tren de la agenda en Jefatura se va a intensificar en las semanas venideras. REUTERS/Mariana Nedelcu

Milei a las provincias

Las cabeceras provinciales violetas aguardan que Javier Milei salga a pisar los territorios lo antes posible, porque avizoran que el Mundial de Fútbol va a pasar rápido y la realidad se impondrá impiadosa en un año electoral muy complejo. “Javier tiene que estar. Es la atracción. Los pibes lo aman y la gente sabe que es la contratara del kirchnerismo. Ese es su capital y su activo. Nadie se lo regaló, se lo ganó”, remató el dirigente libertario que prefiere no depender de triunfos deportivos”.

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