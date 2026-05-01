El gobierno de Javier Milei decidió dar marcha atrás con una de las decisiones más cuestionadas de los últimos meses: la prohibición de ingreso a periodistas acreditados en la Casa Rosada. La medida, que había sido implementada sin previo aviso, será levantada el próximo lunes, cuando se habilite nuevamente el acceso a los trabajadores de prensa a Balcarce 50.
Tras una semana de polémica, el Gobierno habilita otra vez el ingreso de periodistas a Casa Rosada
Luego de una medida inédita que generó rechazo generalizado, el Ejecutivo confirmó que los acreditados podrán retomar su trabajo desde el lunes.
Durante una semana, los cronistas que cubren la actividad oficial debieron reorganizar su tarea cotidiana desde bares y espacios cercanos, sin posibilidad de acceder a la sede gubernamental. La restricción, inédita desde el retorno de la democracia, provocó un fuerte rechazo de organizaciones periodísticas, sectores políticos opositores y entidades vinculadas a la defensa de la libertad de expresión.
Una decisión que generó rechazo transversal
La determinación original del Ejecutivo se sustentó en argumentos vinculados a la seguridad. Desde el entorno oficial se mencionó la necesidad de profundizar una investigación por una presunta infiltración extranjera en medios de comunicación y una denuncia por espionaje ilegal impulsada por Casa Militar, área que depende de la Secretaría General de la Presidencia.
En ese marco, el secretario de Prensa, Javier Lanari, explicó que la quita de las huellas dactilares a los periodistas acreditados se adoptó de manera preventiva. Según sostuvo, el objetivo fue resguardar la seguridad nacional mientras avanzaban las actuaciones judiciales.
Sin embargo, la medida no logró sostenerse frente al amplio rechazo que generó. Entidades como FOPEA, ADEPA y AEDBA cuestionaron la decisión por considerarla restrictiva del ejercicio profesional y un antecedente preocupante en materia institucional.
Regreso a la Casa Rosada y conferencia en agenda
Con el correr de los días y ante la presión pública, el Gobierno comenzó a revisar la medida. Este jueves, fuentes oficiales confirmaron que desde el lunes se restablecerá el ingreso habitual de los periodistas acreditados. De hecho, distintos medios ya comenzaron a recibir notificaciones formales con la autorización para retomar la cobertura dentro del edificio.
En paralelo, el Ejecutivo prevé retomar la agenda comunicacional con una conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La convocatoria, prevista para el mismo lunes, buscará reordenar el vínculo con la prensa tras días de tensión y cuestionamientos.
El episodio deja al descubierto las dificultades en la relación entre el Gobierno y los medios, en un contexto donde la dinámica comunicacional se vuelve central para la gestión. La reapertura de la Casa Rosada aparece, en este escenario, como un intento de recomponer ese vínculo y bajar el nivel de conflicto institucional.