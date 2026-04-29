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Qué dijo el presidente Milei tras la presentación de Adorni

El mandatario argentino extendió la valorización de su gestión. Cuestionó a los medios de comunicación y al kirchnerismo.

Javier Milei, presidente de la Nación, este miércoles por la noche. Crédito: REUTERS/Pedro Lázaro FernándezJavier Milei, presidente de la Nación, este miércoles por la noche. Crédito: REUTERS/Pedro Lázaro Fernández
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El presidente de la Nación, Javier Milei, habló este miércoles en vivo en su tercera conferencia de la semana, extendiendo la presentación de Manuel Adorni, jefe de Gabinete, en el Congreso Nacional.

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El mandatario argentino acompañó al ex vocero presidencial desde uno de los balcones del recinto de la Cámara de Diputados desde las 10:30 horas y mantuvo su apoyo durante el informe oficial.

Qué dijo Milei en la noche

Javier Milei se quejó este miércoles de “las barbaridades que dicen los medios de comunicación” y les pidió discutir la actualidad del país “con los datos arriba de la mesa”.

“Las barbaridades que dicen los medios de comunicación nunca las vi en mi vida. Entiendo que no me quieran, pero por lo menos primero los datos. Los datos arriba de la mesa, así no tenemos que estar soportando mentiras y calumnias”, sostuvo el mandatario al iniciar su discurso en la Expo EFI.

Argentina's President Javier Milei arrives at a business event, in Buenos Aires, Argentina,April 29, 2026. REUTERS/Pedro Lazaro FernandezJavier Milei, presidente de la Nación, este miércoles por la noche. Crédito: REUTERS/Pedro Lázaro Fernández

Luego de esa afirmación, Milei se dedicó a ponderar su gestión, con datos concretos que muestran, desde su visión, cómo mejoró la economía a partir de su llegada a la Casa Rosada.

Conceptos económicos

También, tuvo tiempo para hablar de teoría económica y del progreso tecnológico, citando a Joseph Alois Schumpeter. Explicó cómo se genera un rendimiento creciente y habló de los límites de la división del trabajo de acuerdo a la visión de Adam Smith.

“Que quiere decir división del trabajo: que si vamos a dividir el trabajo entre más gente, nos vamos a especializar en menos cosas. El Profe de Pablo lo explica muy bien con el ejemplo del médico en un pueblo chico”, comentó. Y dijo que “abrazar las ideas de la libertad paga”.

Argentina's President Javier Milei speaks during a business event in Buenos Aires, Argentina, April 29, 2026. REUTERS/Pedro Lazaro FernandezJavier Milei, presidente de la Nación, este miércoles por la noche. Crédito: REUTERS/Pedro Lázaro Fernández

En esa línea, se jactó de estar al frente “del Gobierno más reformista de la historia” quitando “regulaciones a diaria”. “Nunca un país hizo un avance tan grande en tan poco tiempo, bajamos 30 puntos el gasto del público. Y no tuvimos una guerra. Nos decían que iba a salir mal pero la economía creció 10%, sacamos a millones de personas en la pobreza”, expresó.

Acto seguido, valoró la tarea del titular de Hacienda, Luis “Toto” Caputo: “No se enamora de ninguna pelotudez, es un tipo brillante. Porque además no hay tiempo ni margen para equivocarse".

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