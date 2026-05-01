El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la escena política tras rechazar de manera contundente las denuncias en su contra por presuntas inconsistencias patrimoniales. En una entrevista radial, el funcionario aseguró que la causa “no tiene sustento” y sostuvo que todo quedará aclarado en sede judicial.
Adorni rechazó las denuncias y aseguró que no tienen sustento
El jefe de Gabinete salió a responder las acusaciones por supuestas irregularidades en su patrimonio, negó viajes mencionados en la denuncia y confirmó que iniciará acciones legales.
Según planteó, las acusaciones impulsadas por el diputado Rodolfo Tailhade carecen de pruebas concretas y se basan en información incorrecta. En ese sentido, remarcó que no solo confía en que será sobreseído, sino que también considera que se trata de un episodio impulsado por intereses políticos.
Durante sus declaraciones, el funcionario cuestionó la difusión de versiones que lo vinculaban con viajes internacionales y gastos no justificados. “Se dijeron cosas que no son ciertas”, afirmó, al tiempo que enumeró algunos de los señalamientos que, según indicó, son falsos o tergiversados.
Una defensa centrada en la Justicia
Adorni insistió en que las explicaciones deben darse en el ámbito judicial y no en el debate mediático. Según explicó, evitó responder en profundidad anteriormente para no interferir en el proceso, aunque consideró que la exposición pública generó interpretaciones erróneas.
En esa línea, aseguró que toda su situación patrimonial está debidamente documentada y que podrá acreditarlo sin dificultades. También cuestionó lo que definió como una “construcción mediática” alrededor del caso, al considerar que se difundieron datos sin verificación previa.
El funcionario, además, puso el foco en lo que describió como una campaña de desprestigio. Sostuvo que muchas de las versiones fueron amplificadas sin pruebas y que incluso incluyeron afirmaciones sobre viajes que, según afirmó, nunca realizó.
Contraofensiva y denuncia
Lejos de limitarse a una defensa, el jefe de Gabinete confirmó que avanzará judicialmente contra el diputado que impulsó la denuncia. La acusación estará vinculada a un presunto espionaje ilegal, a partir de la difusión de información sobre movimientos personales y familiares.
Adorni planteó que el caso trasciende su situación individual y advirtió sobre la posibilidad de que otros funcionarios también hayan sido objeto de prácticas similares. En ese marco, sostuvo que el Gobierno tomará medidas para esclarecer el origen de los datos difundidos.
En paralelo, descartó cualquier posibilidad de renuncia y afirmó contar con el respaldo del presidente y del resto del gabinete. “No hay nada que ocultar”, reiteró, al tiempo que enfatizó que continuará en su cargo mientras avanza la investigación judicial.
El conflicto se da en un contexto político marcado por tensiones entre el oficialismo y la oposición, con el Congreso como escenario de fuertes cruces. La exposición reciente del funcionario ante diputados reavivó cuestionamientos, que ahora se trasladan al terreno judicial.