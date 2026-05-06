Plan de seguridad

Seguridad y turismo: Pullaro recibió una distinción de la hotelería nacional por la transformación de Rosario

En el marco del 240° Consejo Directivo de la entidad, el sector hotelero y gastronómico nacional reconoció el impacto positivo del plan de seguridad provincial. El gobernador destacó la caída histórica de los homicidios y el regreso de los eventos masivos a la ciudad.