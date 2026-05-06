Un total de 57 viviendas fueron adjudicadas en Reconquista como parte de la segunda etapa de un desarrollo urbanístico ubicado en el loteo Belén, lindero al barrio Virgen de Guadalupe. El proyecto integral contempla la construcción de 212 unidades, de las cuales 34 ya habían sido entregadas durante 2025.
El gobernador encabezó en Reconquista la entrega de 57 viviendas
Las unidades habitacionales, construidas en el loteo Belén, lindero al barrio Virgen de Guadalupe, forman parte de un plan más amplio de 212 viviendas que se ejecuta por etapas.
Las obras forman parte de un programa de vivienda que se ejecuta en etapas y que había atravesado interrupciones en años anteriores. Su reactivación permitió retomar el ritmo de construcción y avanzar en la entrega progresiva de unidades a familias de la región.
El complejo se emplaza en un sector delimitado por Pasaje Público 72/74, Calle Pública Nº 74, Calle Nº 57 y Calle Nº 63, incorporando nueva infraestructura urbana a una zona en expansión.
Inversión y continuidad de obras
El plan habitacional en Reconquista implica una inversión que supera los 25.000 millones de pesos. Según datos oficiales, el objetivo es completar las etapas pendientes y garantizar la continuidad de los programas de vivienda en ejecución dentro de la provincia.
Las autoridades destacaron que este tipo de desarrollos no solo atienden la demanda habitacional, sino que también generan movimiento económico a nivel local, particularmente en el sector de la construcción.
En la misma jornada, funcionarios provinciales recorrieron el avance de la denominada “tercera vía” entre Reconquista y Avellaneda, una intervención clave para mejorar la conectividad entre ambas ciudades.
El proyecto cuenta con un presupuesto de 15.896 millones de pesos y un plazo de ejecución estimado en 24 meses. La obra incluye la construcción de un camino pavimentado, un puente de 210 metros sobre el arroyo Del Rey, además de bicisendas y veredas.
El trazado comenzará en la intersección de Ireneo Faccioli y 27 de Abril, en Reconquista, donde se prevé una rotonda de acceso, y continuará con un tramo pavimentado que cruzará el arroyo para conectar con Avellaneda, donde se construirá una segunda rotonda en el cruce de calle 2 con calles 121 y 21.
Impacto en la región norte
Tanto el plan de viviendas como la obra vial forman parte de un conjunto de intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de infraestructura en el norte santafesino.
En el caso de las viviendas, el impacto se traduce en el acceso a soluciones habitacionales para decenas de familias. En cuanto a la tercera vía, se espera una mejora en la circulación, una mayor integración urbana entre Reconquista y Avellaneda y un aporte a la dinámica productiva de la región.
Estas iniciativas se inscriben en una estrategia más amplia de inversión pública en infraestructura y hábitat, con foco en obras de escala regional y ejecución progresiva.