Internacionalización productiva

Rafaela afianza su perfil exportador con una misión estratégica a Paraguay

La ciudad de Rafaela profundiza su estrategia de inserción internacional con una misión comercial en Paraguay. Empresas locales participaron de la Expo Santa Rita 2026, consolidando vínculos y explorando nuevas oportunidades de negocios en uno de los mercados más dinámicos de la región.