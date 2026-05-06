Impulsada por la gestión del intendente Leonardo Viotti, la Municipalidad de Rafaela continúa promoviendo la internacionalización de su entramado productivo. A través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, y en articulación con la Cámara de Comercio Exterior del C.C.I.R.R., se llevó adelante una nueva Misión Comercial Exploratoria a Paraguay.
Rafaela afianza su perfil exportador con una misión estratégica a Paraguay
La ciudad de Rafaela profundiza su estrategia de inserción internacional con una misión comercial en Paraguay. Empresas locales participaron de la Expo Santa Rita 2026, consolidando vínculos y explorando nuevas oportunidades de negocios en uno de los mercados más dinámicos de la región.
La iniciativa se enmarca en el programa “Rafaela Exporta”, vigente desde 2014, que tiene como objetivo ampliar la base exportadora local y diversificar los destinos comerciales de las empresas de la ciudad.
Presencia en un polo estratégico del agronegocio
La misión se desarrolló entre el 27 y el 30 de abril, con regreso el 1 de mayo, y tuvo como epicentro la participación en la Expo Santa Rita 2026, uno de los eventos más relevantes del calendario productivo paraguayo.
La feria se realiza en Santa Rita, una localidad reconocida como un enclave estratégico del agronegocio, con fuerte presencia de empresas vinculadas a la producción agrícola y ganadera. En este contexto, la exposición se posiciona como la principal en volumen de negocios del país, con operaciones que rondan los 300 millones de dólares anuales.
La delegación rafaelina estuvo integrada por firmas de diversos rubros, entre ellas BROTE (marketing digital), JIT Lubricación, HIKRAS y ALFA VET, reflejando la diversidad del entramado productivo local.
Un proceso de vinculación que da resultados
La misión no fue un hecho aislado, sino la continuidad de un proceso de articulación institucional y empresarial que se viene consolidando en los últimos años. En febrero de 2024, el intendente de Naranjal, Edoard Schaffrath, visitó Rafaela para interiorizarse sobre su modelo de desarrollo industrial y ambiental.
Posteriormente, en julio de 2025, funcionarios rafaelinos devolvieron la visita y avanzaron en la construcción de vínculos con empresarios del departamento de Alto Paraná. Esa agenda se amplió con una misión institucional en Asunción, donde participaron 17 empresas santafesinas y se concretaron más de 90 reuniones de negocios con contrapartes locales.
Uno de los resultados más concretos de ese proceso fue la primera exportación de la empresa Cracket hacia Paraguay, en diciembre de 2025, marcando un hito dentro del programa.
La secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patricia Imoberdorf, destacó la importancia de estas iniciativas como herramientas concretas para la internacionalización empresarial.
Según explicó, las misiones permiten no solo generar contactos, sino también construir confianza con potenciales socios comerciales, un aspecto clave en la concreción de negocios en mercados externos.
Asimismo, subrayó que Paraguay representa un destino estratégico por su cercanía geográfica y por las oportunidades que ofrece en sectores donde las empresas rafaelinas cuentan con ventajas competitivas.
Un modelo productivo que busca escalar
La experiencia de Rafaela evidencia cómo la articulación público-privada puede potenciar la inserción internacional de las economías regionales. Con un perfil productivo diversificado —que abarca desde la industria alimenticia hasta la tecnología y la metalmecánica—, la ciudad apuesta a consolidar su presencia en mercados externos.
En ese camino, las misiones comerciales aparecen como una herramienta clave para abrir puertas, generar oportunidades y, en última instancia, traducir vínculos en exportaciones concretas que impulsen el empleo y el desarrollo local.