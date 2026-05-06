Modernización urbana

Funes: avanza el recambio a LED con la colocación de más de 100 nuevas luminarias

La Municipalidad de Funes continúa con su plan de modernización del alumbrado público. En los últimos días, se instalaron más de 100 luminarias LED en Zona 5 y en colectoras estratégicas, con el objetivo de mejorar la seguridad, la eficiencia energética y la calidad urbana.