En el marco del Plan Funes Mejora, la gestión encabezada por el intendente Roly Santacroce intensifica las intervenciones en distintos puntos de la ciudad.
Funes: avanza el recambio a LED con la colocación de más de 100 nuevas luminarias
La Municipalidad de Funes continúa con su plan de modernización del alumbrado público. En los últimos días, se instalaron más de 100 luminarias LED en Zona 5 y en colectoras estratégicas, con el objetivo de mejorar la seguridad, la eficiencia energética y la calidad urbana.
A través de la Secretaría de Servicios Públicos, se ejecutaron nuevos trabajos vinculados al Plan Integral de Modernización de Alumbrado Público, una iniciativa que busca actualizar la infraestructura urbana con tecnología más eficiente y sustentable.
El recambio de luminarias forma parte de una política sostenida que apunta a acompañar el crecimiento demográfico y urbano de Funes, una de las localidades con mayor expansión en el área metropolitana de Rosario.
Uno de los frentes de trabajo se desarrolló en la colectora de la Autopista Rosario–Santa Fe, en el tramo comprendido entre Hipólito Yrigoyen y Jujuy. Allí se llevó adelante el reemplazo de antiguos artefactos por luminarias LED de última generación, lo que permite optimizar el consumo energético y reducir costos de mantenimiento.
La misma tarea se replicó en la colectora de la Ruta Nacional 9, desde la zona de Los Pumas hasta la avenida Jorge Newbery, mejorando notablemente la visibilidad y la transitabilidad en un corredor clave para el ingreso y egreso de la ciudad.
Los barrios también entran en el plan de mejoras
El plan no se limita a los grandes accesos viales. En Zona 5, uno de los sectores residenciales en crecimiento, se concretaron trabajos sobre calle Candelaria, en el tramo que va desde Vélez Sarsfield hasta Monteagudo, donde se reemplazaron las antiguas “maromas” por columnas con luminarias LED.
Intervenciones similares se realizaron en distintos tramos de calles Rondeau y Fray Mamerto Esquiú, ampliando el alcance del programa hacia el entramado barrial. Estas mejoras responden a una demanda sostenida de los vecinos, especialmente en zonas donde el crecimiento urbano había superado la infraestructura existente.
Desde el municipio destacaron que la incorporación de tecnología LED no solo implica una mejora estética del espacio público, sino que también impacta directamente en la seguridad vial y urbana. Una mejor iluminación reduce zonas oscuras, favorece la circulación nocturna y contribuye a la prevención del delito.
Además, este tipo de luminarias se caracteriza por su mayor durabilidad y menor consumo energético, lo que se traduce en un uso más eficiente de los recursos públicos y en una reducción del impacto ambiental.
Una ciudad en expansión que apuesta a modernizarse
Las obras de alumbrado se inscriben en una estrategia más amplia de modernización urbana impulsada por la gestión local. Con una población en crecimiento y una fuerte expansión inmobiliaria, Funes enfrenta el desafío de sostener servicios públicos acordes a esa dinámica.
En ese contexto, la renovación del sistema de iluminación aparece como una de las herramientas clave para consolidar el desarrollo urbano, mejorar la calidad de vida y reforzar la identidad de una ciudad que busca posicionarse como uno de los principales polos residenciales de la región.