Entre Saladero Cabal y San Javier

Inversión clave en la costa santafesina: licitan la repavimentación de la Ruta Provincial 1

El Gobierno de Santa Fe abrió el proceso licitatorio para repavimentar un tramo central de la Ruta Provincial N° 1, entre ambas localidades del departamento San Javier. Con un presupuesto superior a los $42 mil millones y un plazo de ejecución de 18 meses, la obra apunta a mejorar la seguridad vial y potenciar el desarrollo productivo de la región costera.