El Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe lanzó la Licitación Pública N° 05/2026 para encarar la repavimentación de un tramo clave de la Ruta Provincial N° 1, una de las principales arterias del corredor costero.
Inversión clave en la costa santafesina: licitan la repavimentación de la Ruta Provincial 1
El Gobierno de Santa Fe abrió el proceso licitatorio para repavimentar un tramo central de la Ruta Provincial N° 1, entre ambas localidades del departamento San Javier. Con un presupuesto superior a los $42 mil millones y un plazo de ejecución de 18 meses, la obra apunta a mejorar la seguridad vial y potenciar el desarrollo productivo de la región costera.
El sector comprendido se extiende desde la intersección con la Ruta Provincial N° 281, en jurisdicción de Saladero Cabal, hasta su empalme con la Ruta Provincial N° 39, en la ciudad de San Javier.
Se trata de una intervención largamente esperada por vecinos, transportistas y sectores productivos, que ven en esta vía un eje fundamental para la conectividad regional.
La obra abarcará el tramo comprendido entre los kilómetros 111+156 y 148+279, con un presupuesto oficial fijado en $42.139.000.000, calculado a valores de enero de 2026. Según lo previsto en el pliego licitatorio, el plazo de ejecución será de 18 meses desde el inicio de los trabajos.
Este tipo de intervenciones no solo contempla la renovación de la carpeta asfáltica, sino también tareas complementarias que suelen incluir mejoras en banquinas, señalización horizontal y vertical, y optimización del drenaje, aspectos fundamentales para garantizar la durabilidad de la traza.
Proceso licitatorio: fechas y lugar
La apertura de sobres está programada para el próximo 12 de mayo a las 11:30 horas, en la Casa del Senado de San Javier, ubicada en Nicasio Oroño 1969. Previamente, ese mismo día, se llevará a cabo la recepción de ofertas entre las 10:30 y las 11:00 horas.
En tanto, las empresas interesadas pueden consultar y adquirir los pliegos de bases y condiciones en la Dirección General de Proyectos, en la ciudad de Santa Fe, de lunes a viernes en el horario de 7 a 13.
Desde el gobierno provincial subrayaron que la obra tendrá un impacto directo en la mejora de la conectividad de toda la región costera del departamento Garay, una zona con fuerte impronta productiva vinculada a la actividad agropecuaria, ganadera y pesquera.
Además, se espera que la repavimentación contribuya a reducir los índices de siniestralidad vial, al ofrecer una calzada en mejores condiciones y con mayor previsibilidad para los conductores. En corredores de alto tránsito, este tipo de inversiones resulta determinante para optimizar los tiempos de traslado y disminuir costos logísticos.
Parte de un plan integral de infraestructura
La intervención sobre la Ruta Provincial N° 1 se inscribe en un plan más amplio impulsado por la Provincia para fortalecer la red vial santafesina. En ese marco, las autoridades destacaron que se trata de una “inversión histórica” en infraestructura, orientada a consolidar corredores estratégicos y acompañar el crecimiento económico de las distintas regiones.
Con esta licitación, Santa Fe da un nuevo paso en la modernización de su sistema de rutas, apostando a mejorar la integración territorial y la competitividad productiva en uno de los sectores más dinámicos del mapa provincial.