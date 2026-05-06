El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel naranja y amarillo para este miércoles 6 de mayo debido a tormentas, lluvias intensas y fuertes vientos que afectarán a al menos doce provincias del país. El organismo advirtió sobre fenómenos con potencial de daño y posibles interrupciones en la vida cotidiana.
Qué provincias estarán afectadas por tormentas este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas naranja y amarilla por lluvias intensas, ráfagas y posible granizo en gran parte del país, con inestabilidad marcada y un cambio brusco de temperatura.
Posible ciclogénesis
El nivel naranja por tormentas alcanza a la provincia de Buenos Aires y el este de La Pampa. En estas zonas se prevén episodios fuertes, con precipitaciones abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.
Los acumulados de lluvia se ubicarán entre 60 y 90 milímetros. Este escenario dará lugar a una ciclogénesis, fenómeno que ocurre cuando una masa de aire frío entra en contacto con aire cálido y húmedo, formando un centro de baja presión que intensifica la inestabilidad. El proceso se desarrollará entre la tarde del miércoles y el mediodía del jueves.
Viento Zonda
El alerta naranja por vientos rige para el centro de San Juan, el norte de Mendoza y sectores de Santiago del Estero y La Rioja. Se espera viento Zonda con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80.
Este fenómeno puede generar reducción significativa de la visibilidad, aumento brusco de la temperatura y niveles muy bajos de humedad.
Lluvias moderadas
Las alertas amarillas alcanzan a Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, Chubut, Neuquén y Río Negro. En estas regiones se esperan lluvias y tormentas de menor intensidad, con acumulados estimados entre 20 y 30 milímetros, que podrían superarse de forma puntual. En zonas elevadas, no se descarta la precipitación en forma de nieve.
El SMN recomendó seguir las indicaciones de las autoridades, evitar salir si no es necesario y permanecer en espacios cerrados. También sugirió desconectar los artefactos eléctricos ante posibles ingresos de agua, alejarse de puertas y ventanas y contar con los números de emergencia.
En áreas afectadas por viento Zonda, se aconseja asegurar objetos que puedan volarse, no estacionar debajo de árboles y mantener los ambientes cerrados.