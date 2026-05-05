La ciudad de Santa Fe transitó un martes marcado por la pesadez. Con una humedad que se mantuvo en el 82% y temperaturas que promediaron los 25°C, el mediodía trajo consigo lloviznas intermitentes que complicaron el tránsito peatonal. Estas condiciones de inestabilidad son el preludio de un cambio de tiempo más rotundo que comenzará a manifestarse en las próximas horas en el territorio provincial.
Alerta amarilla por tormentas en Santa Fe: cuáles son los departamentos afectados
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa fenómenos de variada intensidad que afectarán inicialmente al sur santafesino para luego trasladarse al centro y norte. En la capital provincial, la humedad y las lloviznas marcan el ritmo de un martes gris.
Miércoles: el sur bajo alerta
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió formalmente una alerta amarilla para este miércoles, centrada exclusivamente en el sur de Santa Fe. Los departamentos que deben extremar precauciones son:
- Iriondo
- San Lorenzo
- Rosario
- Caseros
- Constitución
Para estas zonas se esperan tormentas con capacidad de daño, posibles ráfagas intensas y una caída de agua que podría interrumpir momentáneamente las actividades cotidianas. Según el organismo, este frente es parte de un proceso de ciclogénesis que afectará a gran parte de la región núcleo.
Jueves: el fenómeno migra hacia el centro y norte
El reporte meteorológico indica que las condiciones de mal tiempo no se quedarán estáticas. Para el jueves, el sistema de tormentas se desplazará hacia el resto de "la bota". Mientras que en el sur el tiempo comenzará a mejorar, el centro y norte provincial entrarán en alerta amarilla.
Se prevé que durante la primera mitad del jueves se registren lluvias de variada intensidad en los departamentos centrales, incluyendo a La Capital, con un posterior descenso de la temperatura debido a la rotación de vientos hacia el sector sur/sudoeste.
Recomendaciones y cierre
Ante la vigencia de la alerta amarilla, se recomienda a la población evitar sacar la basura para no obstruir desagües, no refugiarse cerca de árboles o postes de electricidad y estar atentos a las actualizaciones de los organismos oficiales. La inestabilidad comenzará a ceder hacia el viernes, dando paso a un fin de semana con condiciones mucho más estables y un ambiente notablemente más fresco en toda la provincia.