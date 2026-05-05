Las playas de la Riviera de São Lourenço, en Bertioga, suelen ser escenario de descanso y recreación. Sin embargo, este último fin de semana se transformaron en el epicentro de un espectáculo natural tan fascinante como inquietante. Una inmensa formación nubosa, con una estructura tubular que recordaba a un auténtico tsunami, barrió el horizonte y se viralizó rápidamente en las redes sociales.
"Tsunami" en el cielo: el impactante fenómeno que asombró y aterró a los bañistas en las playas de Brasil
Un gigantesco muro de nubes avanzó sobre la costa de São Paulo este fin de semana. El fenómeno, conocido como "nube rollo", generó ráfagas de viento y el desalojo preventivo de las playas ante el temor de una catástrofe inminente.
Pánico en la arena y desconcierto
Los testigos capturaron con sus teléfonos una formación horizontal, baja y perfectamente definida que se desplazaba de forma imponente sobre la línea de playa. La apariencia compacta y el color plomizo de la nube provocaron que muchos bañistas, ante la incertidumbre de si se trataba de un fenómeno destructivo, optaran por abandonar la arena de inmediato.
"Parecía que el cielo se nos caía encima", describieron algunos de los presentes. Aunque la imagen sugería la llegada de un evento extremo, la situación, si bien inusual, tiene una explicación técnica precisa.
Qué es la "nube rollo" y cómo se forma
Científicamente denominada como volutus, la "nube rollo" es una formación meteorológica poco habitual. Según especialistas de Meteored, se caracteriza por su aspecto cilíndrico y una aparente rotación lenta sobre su propio eje. A diferencia de otras nubes de tormenta, esta se desprende de la base de la nube principal y avanza de forma independiente.
La Defensa Civil del Estado de São Paulo aclaró que se trató de un "frente de ráfagas" asociado al paso de una tormenta. Este proceso ocurre cuando el aire frío descendente de una tormenta impacta contra la superficie y empuja el aire cálido y húmedo hacia arriba, creando esa forma tubular que parece "rodar" sobre el mar.
Impacto en la región y ráfagas de viento
Durante el paso de la nube por el litoral paulista, se registraron ráfagas de viento de entre 50 y 60 kilómetros por hora. Además del cambio repentino en la dirección del viento, el sistema meteorológico provocó una notable agitación marítima.
El fenómeno no se limitó a Bertioga; el sistema avanzó por toda la franja costera de São Paulo, alcanzando incluso zonas próximas a la frontera con el estado de Río de Janeiro. Aunque no representa un peligro de la magnitud de un tornado, es un heraldo de condiciones climáticas adversas, como lluvias intensas y cambios bruscos en la visibilidad y temperatura.