Asombrosas imágenes

"Tsunami" en el cielo: el impactante fenómeno que asombró y aterró a los bañistas en las playas de Brasil

Un gigantesco muro de nubes avanzó sobre la costa de São Paulo este fin de semana. El fenómeno, conocido como "nube rollo", generó ráfagas de viento y el desalojo preventivo de las playas ante el temor de una catástrofe inminente.