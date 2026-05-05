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Milagro en Nueva Jersey: un avión de United rozó un camión en plena autopista antes de aterrizar

Un Boeing 767 con más de 230 personas a bordo impactó contra un vehículo de reparto y un poste de luz mientras descendía hacia el Aeropuerto Newark Liberty. Expertos aseguran que se evitó una "catástrofe mayor" por apenas un metro y medio de diferencia.