Un episodio de tensión se vivió a bordo de un avión comercial en Estados Unidos cuando un pasajero protagonizó un altercado que obligó a activar protocolos de seguridad. El hecho ocurrió en un vuelo de United Airlines y derivó en la intervención de la policía al aterrizar.
Un pasajero agredió a una azafata e intentó entrar a la cabina en un vuelo de United Airlines
Ocurrió antes del aterrizaje en Newark. El hombre fue detenido tras el operativo de seguridad y trasladado a un hospital para su evaluación.
El incidente se registró el sábado por la tarde en el vuelo 1837, poco antes de su arribo al Aeropuerto Internacional Newark Liberty.
Según reportes oficiales, un hombre de 48 años agredió a una auxiliar de vuelo e intentó forzar el acceso a la cabina de mando, lo que generó una rápida reacción de la tripulación y de los sistemas de seguridad aérea.
Activación de protocolos
De acuerdo con la información difundida por medios estadounidenses, el piloto alertó a la torre de control mientras el avión se aproximaba a destino, informando sobre la situación a bordo.
En la comunicación, indicó que un pasajero había atacado a un miembro de la tripulación e intentado abrir la puerta de la cabina, un área restringida cuyo acceso está estrictamente controlado por razones de seguridad.
La advertencia permitió que las autoridades aeroportuarias prepararan un operativo en tierra. Una vez que la aeronave aterrizó, efectivos de la Policía de la Autoridad Portuaria abordaron el avión y procedieron a detener al hombre involucrado en el episodio.
Tras su detención, el pasajero fue trasladado a un centro de salud para una evaluación psiquiátrica, una medida habitual en este tipo de situaciones para determinar su estado al momento del hecho. Hasta el momento, no se informaron cargos formales ni detalles sobre su identidad.
A pesar de la gravedad potencial del incidente, las autoridades indicaron que no se registraron heridos de consideración. Una persona que se encontraba a bordo rechazó recibir atención médica tras el aterrizaje, mientras que el resto de los pasajeros y la tripulación resultaron ilesos.
Desde la aerolínea emitieron un comunicado en el que calificaron al implicado como un “pasajero conflictivo” y destacaron la actuación del personal a bordo. En el mensaje, la compañía agradeció a la tripulación por su intervención para garantizar la seguridad de los pasajeros durante el episodio.
Antecedentes recientes
El intento de acceso a la cabina de mando es considerado uno de los escenarios de mayor riesgo en la aviación comercial, por lo que existen protocolos estrictos para su prevención. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, las medidas de seguridad en cabina se reforzaron a nivel global, limitando el acceso exclusivamente a personal autorizado.
En este caso, la reacción de la tripulación y la coordinación con la torre de control resultaron clave para contener la situación sin que escalara a mayores. La comunicación anticipada permitió que las fuerzas de seguridad actuaran de manera inmediata al momento del aterrizaje.
El episodio se suma a otros incidentes recientes registrados en vuelos comerciales, en los que pasajeros protagonizaron conductas disruptivas o agresiones hacia la tripulación. Aunque se trata de situaciones poco frecuentes en relación con la cantidad total de vuelos, generan preocupación en la industria y refuerzan la necesidad de aplicar medidas preventivas.
Días atrás, otro vuelo de la misma compañía debió modificar su itinerario ante una amenaza a bordo, lo que obligó a un aterrizaje anticipado y a la evacuación de los pasajeros.