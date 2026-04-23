Un incidente entre dos aeronaves sacudió la noche del miércoles en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, en Santiago de Chile, y provocó demoras, cancelaciones y reprogramaciones en la principal terminal aérea del país. El episodio ocurrió, cuando un Airbus A321 de Latam y un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas colisionaron mientras realizaban maniobras en tierra.
Choque entre dos aviones en Santiago de Chile: hubo demoras, cancelaciones y reprogramaciones
El incidente obligó a reagendar vuelos. El choque ocurrió durante maniobras en tierra, no dejó heridos y quedó bajo investigación de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile.
Según informó la DGAC chilena, no hubo personas lesionadas. El organismo precisó que los pasajeros fueron desembarcados y que se abrió una investigación para determinar cómo se produjo el choque entre ambas aeronaves.
De acuerdo con la versión difundida por Aerolíneas Argentinas, el avión afectado fue el vuelo AR1267, que debía unir Santiago con Aeroparque Jorge Newbery. La compañía señaló que su Boeing 737 estaba detenido y en espera de despegue cuando recibió un impacto desde atrás por parte de una aeronave de Latam que era trasladada hacia otra posición.
El golpe dañó la barra estabilizadora del avión argentino, que quedó fuera de servicio para ser sometido a evaluaciones técnicas. Aerolíneas remarcó además que la seguridad de los pasajeros y de la tripulación no estuvo comprometida en ningún momento, aunque el vuelo debió ser cancelado.
Tras el incidente, los pasajeros fueron reubicados en otros servicios. Parte de ellos viajó en un vuelo de Sky Airline durante la madrugada, mientras que el resto fue reasignado a otra salida de Aerolíneas Argentinas. El episodio impactó por algunas horas en el funcionamiento normal del aeropuerto.
El comunicado de LATAM Airlines
LATAM Airlines Group informó que "durante el rodaje previo al despegue del vuelo LA756 (que se disponía a realizar la ruta Santiago - São Paulo), la aeronave tuvo contacto con una aeronave de Aerolíneas Argentinas en plataforma, lo que generó daños menores en una de sus alas".
"Como parte del protocolo, se procedió al desembarque de todos los pasajeros, quienes fueron reubicados en un nuevo vuelo, el cual despegó a las 00:29 horas del 23 de abril de 2026", indicó en su comunicado y agregó: "La línea aérea activó sus protocolos de seguridad y se encuentra investigando lo ocurrido en coordinación con las autoridades correspondientes".
"LATAM Airlines Group reafirma que la seguridad es un valor intransable y que todas sus decisiones operacionales se toman resguardando este principio", cierra el mensaje.