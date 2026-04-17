La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad y mostró un episodio de extrema violencia en plena maniobra de ingreso. El camión de la empresa Prosegur avanzaba marcha atrás dentro del estacionamiento de una tienda cuando terminó atropellando a dos mujeres que estaban en el lugar.
Chile: un camión atropelló a dos mujeres mientras daba marcha atrás en un shopping
Ocurrió en el estacionamiento de una tienda de Pucón, en la región chilena de La Araucanía. Una de las víctimas sufrió fracturas expuestas y el conductor quedó imputado por lesiones graves, aunque seguirá en libertad mientras avanza la investigación.
El hecho ocurrió en Pucón, una comuna de la región de La Araucanía, en Chile. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el vehículo ingresaba en reversa al estacionamiento de un local de Falabella cuando el conductor no advirtió la presencia de las mujeres.
Las imágenes muestran que la maniobra continuó varios segundos hasta llegar a la puerta de acceso de la tienda. Según explicó el comisario de Carabineros de Pucón, Gerald Salazar, el chofer siguió retrocediendo sin percibir que ambas mujeres se encontraban detrás del camión.
La peor parte se la llevó una de las víctimas. Según informaron que dos ruedas del camión pasaron sobre sus piernas y le provocaron lesiones graves con fractura expuesta, mientras la otra mujer también resultó herida tras el impacto.
Después del atropello, el conductor fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Pucón. La fiscalía le formuló cargos por cuasidelito de lesiones graves y por no haber estado atento a las condiciones del tránsito al momento de ejecutar la maniobra.
Pese a la gravedad del caso, el chofer quedó en libertad con medidas cautelares. La Justicia chilena fijó un plazo de 90 días para continuar la investigación y determinar responsabilidades sobre lo ocurrido en el predio comercial.