Impactante accidente

Chile: un camión atropelló a dos mujeres mientras daba marcha atrás en un shopping

Ocurrió en el estacionamiento de una tienda de Pucón, en la región chilena de La Araucanía. Una de las víctimas sufrió fracturas expuestas y el conductor quedó imputado por lesiones graves, aunque seguirá en libertad mientras avanza la investigación.