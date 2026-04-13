En una cancha de fútbol de Maceió, en Brasil, un momento de juego terminó convertido en una escena de máxima tensión. Uno de los adolescentes se acercó a una puerta con la intención de cerrarla, pero apenas la tocó recibió una descarga eléctrica que lo dejó inmóvil. Todo quedó filmado por las cámaras de seguridad del lugar.
Brasil: un chico sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol y fue rescatado por su amigo
La escena tan breve como dramática reabrió la discusión sobre el estado de las instalaciones eléctricas en espacios compartidos.
Las imágenes muestran que, al advertir la postura extraña de su amigo, el otro joven se acercó para asistirlo. En ese primer intento también sufrió una descarga, pero no retrocedió: lo tomó de las piernas y logró separarlo del punto de contacto, una reacción decisiva que evitó un desenlace mucho más grave.
De acuerdo con la reconstrucción difundida a partir de medios brasileños, ambos adolescentes permanecieron varios segundos bajo el efecto de la descarga. A pesar de la violencia del episodio, ninguno resultó herido.
El caso puso bajo la lupa las condiciones de seguridad del lugar y, en especial, el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. La escena no solo impactó por el peligro que corrieron los jóvenes, sino también por la facilidad con la que un elemento cotidiano, como una puerta, se convirtió en una amenaza.
Consultado por medios locales, el abogado Cezar Nantes, especializado en derecho de condominios, sostuvo que la responsabilidad recae en la administración del edificio si se comprueba falta de mantenimiento. Según explicó, deben revisarse aspectos como la puesta a tierra, la sobrecarga del sistema y la instalación de disyuntores para prevenir accidentes de este tipo.