La ciudad de Frutal, en el interior del estado de Minas Gerais, quedó conmocionada por un caso que volvió a unir dos crímenes en una misma historia. Marcos Antônio da Silva Neto, de 19 años, está acusado de haber matado a Rafael Garcia Pedroso, el hombre señalado como autor del asesinato de su madre, Glauciane Cipriano, ocurrido en 2016.
Conmoción en Brasil: un joven mató a balazos al hombre que había asesinado a su mamá diez años atrás
Un crimen atravesado por una década de dolor y violencia sacudió a la ciudad brasileña de Frutal. Un chico de 19 años quedó detenido por asesinar al hombre que, en 2016, había matado a su madre delante suyo, cuando él tenía apenas 8 años.
Según la reconstrucción del caso, el ataque ocurrió el 31 de marzo de este año. Rafael fue sorprendido frente a una unidad de salud de Frutal y recibió cinco disparos por la espalda. Murió en el lugar, mientras el joven escapó en una moto, de acuerdo con la investigación policial y con lo publicado por medios brasileños.
Detrás de esa escena aparece una trama marcada por un trauma infantil extremo. El 3 de julio de 2016, Rafael asesinó a Glauciane de unas 20 puñaladas durante una reunión social, delante de testigos y también del propio Marcos, que entonces tenía 8 años. La causa fue encuadrada como un homicidio cometido con extrema crueldad, en un contexto de violencia doméstica y familiar.
Después de aquel femicidio, Marcos y sus hermanos quedaron al cuidado de su abuela materna. El caso siguió abierto en la memoria familiar y, según la defensa del joven, el peso de esa escena nunca dejó de acompañarlo.
Medios brasileños señalaron además que Rafael había sido condenado por el crimen de Glauciane, aunque luego su juicio fue anulado. También indicaron que en enero de 2026 pasó a cumplir prisión domiciliaria con tobillera electrónica, un dato que volvió todavía más sensible la historia y alimentó la conmoción en la ciudad.
La defensa de Marcos aseguró que el joven confesó el hecho y explicó su accionar con una frase que resume toda la tragedia: dijo que vio cómo ese hombre mató a su madre. El abogado José Rodrigo de Almeida sostuvo además que su cliente pretendía presentarse ante las autoridades desde el primer momento, pero que hubo trabas logísticas y procesales para concretar esa entrega.
La Policía Civil ya pidió una orden de prisión preventiva, mientras que la propia fuerza aclaró que una eventual presentación espontánea no impide la detención si existen motivos legales para disponerla. La causa, de acuerdo con esa misma versión, se encuentra en una etapa avanzada de investigación.
En paralelo, la defensa afirmó que el joven se encuentra emocionalmente quebrado y que incluso pidió asistencia psicológica antes de declarar. Según relató su abogado a Metrópoles, al ver una foto de su madre en el celular durante una conversación reciente, rompió en llanto, comenzó a temblar y pidió un abrazo.
El episodio reabrió en Brasil una discusión dolorosa: qué ocurre con los hijos y las familias que sobreviven a un femicidio cuando la violencia original sigue presente, años después, en la vida cotidiana.