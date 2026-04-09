Venganza y Horror

Conmoción en Brasil: un joven mató a balazos al hombre que había asesinado a su mamá diez años atrás

Un crimen atravesado por una década de dolor y violencia sacudió a la ciudad brasileña de Frutal. Un chico de 19 años quedó detenido por asesinar al hombre que, en 2016, había matado a su madre delante suyo, cuando él tenía apenas 8 años.