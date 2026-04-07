Estados Unidos, Uruguay, Argentina, Chile, Brasil y Paraguay. En ese orden los insumos, servicios y mano de obra de la industria van de más caros a más baratos según un estudio de la Fundación Mediterránea, elaborado para analizar los problemas de competitividad del país.
Los “costos industriales” argentinos siguen sin mejoras comparativas
Chile, Brasil y Paraguay promedian insumos más bajos en un análisis de tarifas de servicios, nivel salarial y precios, según un informe del Ieral/Fundación Mediterránea.
Mientras la conversación pública de economistas, industriales y gobierno divide aguas entre devaluacionistas y oficialistas, en medio de la apertura económica, el Ieral repasó los principales costos para producir en fábricas argentinas y de otros países relacionados.
El análisis incluye insumos de producción general, construcción, industriales propiamente dichos, alimenticios y TICs. Abarca 17 bienes y servicios, y compara los precios de Argentina con los de otros cinco países.
El análisis lleva las firmas de Marcos Cohen Arazi, responsable de la sección productiva, junto a Imanol Gastiarozo y Nicolás Sahade, del equipo de producción del Ieral/Fundación Mediterránea.
Las comparativas
“Del total de comparaciones realizadas, el 44% reflejó que los precios de los insumos fueron más bajos en los demás países que en Argentina, el mismo porcentaje que la medición anterior. Aunque hay cambios interesantes que ese promedio encierra en su interior”.
Siempre según el Ieral, el país con menores costos comparados (considerando diferencias promedio de precios) sigue siendo Paraguay, en el que 57% de los insumos y servicios relevados son más económicos que en Argentina.
“En el caso de Brasil, mayor socio comercial de Argentina, los insumos tienen precios más bajos en 59% de los casos analizados. Si se analizan los costos comparados con Chile, 64% de los insumos resulta más económico, especialmente insumos para industria manufacturera y para construcción”.
Expone el análisis que “los países con mayores costos relativos son Estados Unidos y Uruguay, acorde a lo esperado, con apenas 24% y 20% de los insumos y servicios más baratos que los que afrontan los sectores productivos en Argentina”.
Por rubros
La energía eléctrica se destaca por ser más barata en solo uno (Paraguay) de los cinco de los países comparados con Argentina.
El caucho resulta más barato en cuatro de los cinco de los países comparados, siendo uno de los bienes argentinos más caros en términos comparativos a los demás países.
El servicio de internet es más barato en dos de los cuatro países seleccionados que se dispone información, siendo más caro en Uruguay y Estados Unidos, aunque éste último puede explicarse posiblemente por el método de venta en packs de servicios más amplios, con mayor velocidad de servicio.
En el caso del azúcar, se destaca por ser más barata en Argentina que los otros países analizados, aunque en el caso de la harina resulta más barata que en solo uno de los cinco países comparados debido al incremento en términos nominales en el precio de la harina en Argentina.
Entre los servicios que son clave para la producción de software, se destaca que los salarios de programadores resultan más económicos en cuatro de los cinco países comparados.
Cambios ligeros
Para los autores del informe, en Argentina -del total de bienes y servicios relevados- el 56% aumentó su valor en pesos argentinos y el 31% se redujo. “Esto es un resultado llamativo y favorable a la competitividad viniendo de periodos de muy alta inflación en los últimos años”.
Como referencia, en la medición anterior, durante el segundo semestre de 2025, el 80% de los precios había subido en moneda doméstica y casi ninguno había bajado de valor.
“Mirando los precios en dólares, resulta que aumentaron en el 50% de los productos relevados y se verificó una reducción en 44% de los casos (el resto se mantuvo en niveles comparables). La diferencia, entonces, está en cuántos subieron por encima y por debajo del ritmo de depreciación del peso”.
Comparación con Brasil
“Merece especial atención Brasil por ser el principal socio comercial de la Argentina. En la medición anterior, la proporción de productos con precio menor que en Argentina era 47%, mientras que en el actual relevamiento ese número trepó al 59%”.
El reporte destaca que “en la economía brasilera, el 44% de los insumos analizados crecieron de precio medidos en reales, y un porcentaje similar redujo su valor. Por su parte, 50% de los insumos incrementaron su valor en dólares”.