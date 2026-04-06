La Empresa Provincial de la Energía (EPE), abrió las ofertas para mejorar el funcionamiento de las Estaciones Transformadoras (ET) ubicadas en los Departamentos Caseros, Iriondo y Belgrano.
Mejoran tres Estaciones Transformadoras en el sur provincial
Dos empresas presentaron sus ofertas para obras de la EPE que tienen como objetivo mejorar el funcionamiento de las estaciones transformadoras de Casilda, Cañada de Gómez y Las Parejas
Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, destacaron que la inversión que se realiza “es inédita, y estamos enfocados en mejorar la provisión del servicio para el sector productivo y para todos los usuarios”.
En el acto, realizado en Rosario, la presidente de la EPE, Anahí Rodríguez, señaló que esta obra viene a reforzar la confiabilidad de las Estaciones Transformadoras y a dar seguridad y calidad de energía no sólo para los usuarios residenciales sino también para comerciales e industriales.
Mejoras
"Estamos convencidos que tenemos que hacer a esta empresa más eficiente, que acompañe el crecimiento y desarrollo de la región”.
Concretamente, se trata de tareas de construcción de canales de cables de Media Tensión y puesta en servicio de Celdas de Capacitores de Media Tensión, con el objetivo de reducir la pérdida de energía y caídas de voltaje. Esta obra permitirá mejorar la calidad y capacidad del servicio eléctrico en zonas de gran crecimiento demográfico e industrial.
En ese sentido, la presidente de la EPE, Anahí Rodríguez, señaló que esta obra viene a reforzar la confiabilidad de las Estaciones Transformadoras y a dar seguridad y calidad de energía no sólo para los usuarios residenciales sino también para comerciales e industriales.
La ofertas económicas fueron las siguientes:
* Bildtec SA: $ 429.737.002,33+ IVA.-
* Bauza Ingeniería S.R.L: $ 663.105.318,38+IVA.-
Zona de influencia
La tarea que se encarará beneficiará a más de 73.500 usuarios, y comprende los Departamentos de Caseros, Iriondo, Belgrano y San Lorenzo.
Específicamente, los distritos: Cañada de Gómez, Correa, Bustinza, Totoras, Las Parejas, Casilda, Pujato, Carcaraña. Sandford, Arequito, San José de la Esquina, Arteaga, Los Molinos, Fuentes, Coronel Arnold, Los Nogales. Asimismo, las Cooperativas de Armstrong, Tortugas y Cañada de Gómez.