La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe volverá al escenario principal del Centro Cultural Provincial (Junín 2457). El concierto será el próximo viernes 10 de abril a las 21, con entrada gratuita y cupo limitado.
La Sinfónica Provincial se presenta con obras de Beethoven, Koussevitzky y Franck
La orquesta ofrecerá un nuevo concierto en el Centro Cultural Provincial con la participación del director invitado Rodrigo Naffa y el contrabajista Agustín Reyna como solista. El programa incluirá obras de Beethoven, Koussevitzky y Franck.
El podio estará ocupado por Rodrigo Naffa como director invitado. Será su primera vez frente a la Sinfónica en una presentación de temporada, ya que hace más de tres años que dirige los Ciclos de Conciertos Didácticos de la agrupación.
También participará como convocado el instrumentista Agustín Reyna, ejecutando un concierto dedicado al contrabajo.
La propuesta
En la presentación podrán escucharse tres obras: Obertura Coriolano, Op. 62 (Beethoven), Concierto para contrabajo en fa sostenido menor, Op. 3 (Koussevitzky) y Sinfonía en re menor (Frank).
Localidades
El retiro de entradas estará disponible desde el lunes 6 de abril hasta el día del concierto inclusive en la boletería del Centro Cultural Provincial, en Junín al 2457 (Santa Fe), de 14 a 21 horas.
Con la presentación del DNI físico, se podrá retirar un máximo de dos por persona, de forma gratuita y sin numerar. Por otro lado, cada persona podrá presentar, si así lo quisiese, hasta dos DNI físicos, retirando un máximo de cuatro tickets.
Las entradas tendrán condición de reserva hasta 5 (cinco) minutos antes de iniciar el concierto. A partir de ese momento, el personal de sala dejará ingresar público libremente hasta completar los espacios vacíos, en el caso de haberlos.
Vale recordar que la boletería del Centro Cultural Provincial mantiene un protocolo de reserva de localidades para público que acredite residencia a más de 25 (veinticinco) kilómetros de la ciudad Capital.
Las reservas podrán ser solicitadas únicamente por correo electrónico a [email protected], adjuntando foto del DNI donde conste el domicilio del solicitante.