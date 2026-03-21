La Orquesta desde dentro: un concierto único

La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe, que depende del Ministerio de Cultura, presentará un concierto sin precedentes el día viernes 27 de marzo a las 21 en el Centro Cultural Provincial “Paco Urondo” (Junín 2457), con entrada gratuita y cupo limitado.
El evento especial será conducido por el Maestro Silvio Viegas y contará con una característica inusual: él mismo elegirá desde el podio a unos pocos integrantes del público para que puedan vivir la música desde dentro de la Sinfónica, ocupando un lugar privilegiado entre los músicos.
Rompiendo el molde
La intención de Viegas es romper el molde de los eventos académicos y poder compartir la experiencia con unos pocos seleccionados, ofreciéndoles un punto de vista único del concierto desde dentro de la Orquesta santafesina.
Se interpretarán obras de Beethoven, Albinoni, Tchaikovsky y Elgar.
Localidades anticipadas
El retiro de entradas estará disponible desde el miércoles 25 de marzo hasta el día del concierto inclusive en la boletería del Centro Cultural Provincial, en Junín al 2457 (Santa Fe), de 14 a 21.
Con la presentación del DNI físico, se podrá retirar un máximo de dos por persona, de forma gratuita y sin numerar. Por otro lado, cada persona podrá presentar, si así lo quisiese, hasta dos DNI físicos, retirando un máximo de cuatro tickets.
Las entradas tendrán condición de reserva hasta 5 (cinco) minutos antes de iniciar el concierto. A partir de ese momento, el personal de sala dejará ingresar público libremente hasta completar los espacios vacíos, en el caso de haberlos.
Vale recordar que la boletería del Centro Cultural Provincial mantiene un protocolo de reserva de localidades para público que acredite residencia a más de 25 (veinticinco) kilómetros de la ciudad Capital.
Las reservas podrán ser solicitadas únicamente por correo electrónico a [email protected], adjuntando foto del DNI donde conste el domicilio del solicitante.